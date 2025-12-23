¡Se refuerza! Donald Trump presenta la nueva "Flota Dorada" de EE. UU.: cañones y misiles de más alto nivel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una nueva serie de acorazados para la Marina, este lunes 22 de diciembre. Según Trump, estas naves buscan mantener la supremacía militar de Estados Unidos, describiéndolas como superiores y destinadas a reemplazar una flota estadounidense "vieja, cansada y obsoleta".

Acompañado de altos funcionarios y desde la biblioteca de Mar-a-lago, el mandatario aseguró que participará activamente en el diseño de los barcos, cuya estética y capacidad militar serán prioridad para revitalizar la industria naval y disuadir a los enemigos del país en todo el mundo.

Características y planes de los acorazados "clase Trump"

Los nuevos barcos formarán parte de la denominada "Flota Dorada", destinada a contrarrestar a rivales como China y otros adversarios estratégicos. Equipados con cañones electromagnéticos, armas hipersónicas, misiles de crucero y láseres avanzados, se espera que sen los acorazados más grandes construidos en la historia de la Marina.

Donald Trump presenta los nuevos acorazados "clase Trump" de la Marina de EE. UU.

Cada nave tendrá un peso entre las 3.000 y 40.000 toneladas, será construida en Estados Unidos y contará con sistemas controlados por inteligencia artificial. Inicialmente, la Marina construirá dos barcos, seguidos de otros ocho, y el plan de Trump contempla entre 20 y 25 navíos, que se convertirían en los buques insignia de la flota.

Contexto y relevancia estratégica

El anuncio llega en medio de un despliegue naval estadounidense en el Caribe, enfocado en aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y proteger rutas marítimas estratégicas. La Marina y la Guardia Costera han interceptado recientemente petroleros frente a la costa venezolana, en operaciones que refuerzan la estrategia de seguridad marítima estadounidense.

Trump ha destacado la importancia de la estética de los barcos y la modernización de los portaaviones existentes, señalando que el diseño debe combinar eficiencia militar y apariencia estética. Además, el nombre "clase Trump" podría aplicarse al primer acorazado producido bajo esta nueva categoría, siguiendo la tradición naval estadounidense, aunque los primeros diseños fueron presentados como USS Defiant.