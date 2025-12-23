ALERTA familias migrantes: California blinda a padres e hijos con la Ley AB 495 firmada por Gavin Newsom
California aprobó la Ley AB 495, que permite tutelas temporales, amplía derechos de cuidadores y protege a menores ante procesos migratorios.
California reforzó su marco legal para evitar que niños y adolescentes queden desprotegidos ante una posible separación de sus padres por motivos migratorios. Con la aprobación de la Ley AB 495, el estado busca reducir el impacto emocional, educativo y médico que enfrentan miles de menores cuando sus familias atraviesan procesos con autoridades federales. La norma fue firmada por el gobernador Gavin Newsom y comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.
Un nuevo respaldo legal para familias migrantes en California
La legislación establece mecanismos preventivos para que los padres puedan dejar resuelto quién cuidará de sus hijos en caso de una emergencia migratoria. Hasta ahora, muchas familias enfrentaban vacíos legales que retrasaban decisiones clave como la atención médica, la continuidad escolar o la custodia temporal. Con esta ley, el estado ofrece herramientas claras y rápidas para actuar antes de que ocurra una crisis.
La Ley AB 495 busca evitar la separación familiar y el trauma infantil.
Además, la norma introduce ajustes en distintos cuerpos legales Educación, Familia, Salud y Sucesiones con el objetivo de unificar criterios y eliminar trámites innecesarios que solían agravar la incertidumbre en situaciones delicadas.
Quiénes pueden cuidar legalmente a un menor y qué permisos tendrán
Uno de los cambios centrales está relacionado con la figura del cuidador. La ley amplía quiénes pueden asumir ese rol y qué autorizaciones pueden otorgar en nombre del menor, sin necesidad de procesos judiciales extensos.
A partir de la entrada en vigor de la AB 495:
- Se reconoce como cuidadores a familiares por sangre, adopción o afinidad hasta el quinto grado.
- Se incluyen relaciones como padrastros, hermanastros, bisabuelos y otros vínculos ampliados.
- Los cuidadores familiares podrán autorizar atención médica y dental, además de trámites escolares, con los mismos alcances que un tutor legal.
Tutela conjunta y confidencialidad: claves para evitar la separación definitiva
La ley también incorpora una alternativa pensada específicamente para familias afectadas por procesos migratorios: la tutela conjunta temporal. Este mecanismo permite que un juez designe al padre o madre y a una persona de confianza como cotutores del menor, garantizando estabilidad mientras dure la situación migratoria.
Este tipo de tutela no es permanente y puede finalizarse cuando el progenitor lo solicite, siempre que sea en beneficio del niño. Además, todos los expedientes vinculados a estas tutelas estarán protegidos bajo estrictas reglas de confidencialidad, limitando el acceso únicamente a las partes involucradas y sus abogados.
Con estas medidas, California consolida un esquema preventivo que busca proteger a los hijos de inmigrantes, reducir el impacto de las detenciones o procesos federales y dar mayor tranquilidad a las familias ante escenarios de alta incertidumbre.
