GOLPE MORTAL para migrantes de Luisiana: ICE arresta a mujer que estrelló su auto contra agentes

Los agencias migratorias tuvieron un golpe de suerte cuando una inmigrante hondureña fue capturada luego que estrellara su auto contra un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras lo cual fue arrestada y expuesta en redes sociales. haciendo que su caso se vuelva viral en los Estados Unidos.

Mujer hondureña capturada tras estrellar auto contra agentes de ICE

Todo ocurrió en Slidell, Luisiana, cuando de acuerdo al comandante de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), Greg Bovino, detalló en redes sociales como X, Instagram y Facebook, que la hondureña pasó el semáforo en luz roja y terminó estrellando su vehículo contra otro de ICE.

"Aparentemente, nunca aprendió la lección de que el rojo significa detenerse. No acelerar y chocar con un vehículo del gobierno que aplica activamente la ley federal", escribió Bovino en sus cuentas oficiales en sus plataformas digitales.

No se reportaron heridos producto del accidente que, presuntamente, habría ocasionado la mujer hondureña. Pese a esto, Bovino aseguró que fue arrestada por las agencias de inmigración y lo mostró con un mensaje lleno de sarcasmo que incomodó a no pocos: "Mala suerte para ella. Suerte para nosotros".

Greg Bovino, comandante del CBPP, relata arresto de mujer hondureña.

Presencia de ICE y la Patrulla Fronteriza en Nueva Orleans, Luisiana

Está confirmado que la presencia de los agentes de ICE y CBP en Luisiana responde a la Operación Catahoula Crunch, la cual tiene por objetivo "cazar" a miles de inmigrantes indocumentados en Nueva Orleans. Al respecto, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo:

"Los objetivos de Catahoula Crunch incluyen criminales violentos que fueron liberados después de ser arrestados por invasión de domicilio , robo a mano armada, robo de automóvil y violación", además que, de acuerdo a una actualización de 18 de diciembre, ICE ha detenido hasta el momento a 370 personas en los alrededores.

McLaughlin sentenció con: "El DHS está haciendo que la comunidad de Nueva Orleans sea más segura al continuar arrestando a traficantes de drogas ilegales, delincuentes que se dan a la fuga y un monstruo que fue condenado por incendio provocado y por amenazar a una persona con la intención de aterrorizarla".