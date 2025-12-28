ALERTA residentes: Salir de EE. UU. con la Green Card vencida puede impedirte volver para siempre

Viajar fuera de Estados Unidos como residente permanente requiere más precauciones de las que muchos imaginan. Tener la Green Card vencida no significa perder automáticamente la residencia, pero sí puede convertirse en un problema grave si no se cuenta con documentos que prueben el estatus al momento de regresar.

Las autoridades distinguen entre estatus legal y vigencia del plástico. El conflicto aparece cuando el residente sale del país y, al volver, no puede demostrar de forma válida que su residencia sigue activa.

Un documento faltante puede cerrarte la entrada a EE. UU.

Cuándo SÍ es posible volver con la Green Card vencida

El reingreso puede ser viable en escenarios puntuales, siempre que el viajero tenga pruebas oficiales y la ausencia sea razonable. Uno de los casos más comunes es cuando la renovación se inició antes del vencimiento. En ese supuesto, el residente puede presentar la Green Card vencida junto con el aviso de recibo I-797C, emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Este comprobante extiende la validez del estatus por un período adicional que puede alcanzar hasta 24 meses. De acuerdo con la Aduanas y Protección Fronteriza, también se aceptan otros respaldos oficiales, como:

Pasaporte vigente con sello ADIT , que funciona como evidencia temporal de residencia

, que funciona como evidencia temporal de residencia Formulario I-94 con sello ADIT, identificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y fotografía

Cuándo el reingreso es peligroso o puede ser negado

El riesgo aumenta de forma considerable si el residente viaja sin ningún respaldo. Intentar regresar solo con la Green Card vencida, sin aviso de renovación ni sello ADIT, puede impedir abordar el vuelo o derivar en un rechazo en el puerto de entrada.

Otro punto crítico es el tiempo fuera del país. Permanecer más de un año en el exterior sin un permiso de reingreso puede llevar a que las autoridades interpreten que el residente abandonó su estatus, incluso si la tarjeta estaba vigente.

En esos casos, puede ser necesario solicitar una visa SB-1 para residentes que regresan tras ausencias prolongadas. Aun así, la decisión final siempre queda en manos de un oficial de la CBP, quien evalúa cada caso de manera individual.