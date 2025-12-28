¡MALAS NOTICIAS para viajeros en EE. UU.! Fuertes ventiscas y hielo podrían afectar viajes antes de Año Nuevo

Este domingo 28 de diciembre, los vientos y nieve se reportaron cada vez más fuertes en el Alto Medio Oeste según el Servicio Meteorológico Nacional, entidad que advirtió ventiscas como posibles tormentas de nieve con alto potencial de afectar seriamente la circulación en diversas zonas de los Estados Unidos.

Fuertes ventiscas y mucha nieve en EE. UU. antes del Año Nuevo

En los Grandes Lagos, se esperaba la presencia de hasta 30 centímetros de nevada, así como 60 centímetros de nieve en la costa sura del Lago Superior. En el sur, los meteorólogos avizoran tormentas eléctricas severas que se espera anticipen la llegada de un frente frío intenso, que se suele llamar "Norte Azul", ocasionando caídas abruptas en la temperatura, así como fuertes vientos del norte que acabarán con el calor en la región.

Mientras el calor primaveral continúa en gran parte de la sección central y sur del país, la temporada navideña de nieve se ha puesto intensa en el Alto Medio Oeste como en el Noreste. Por ejemplo, en Atlanta, la temperatura máxima será de 22 grados Celsius para el domingo 28 de diciembre, yendo al alza en los días siguientes hasta los 25 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿En qué parte de EE. UU. hay fuertes ventiscas y mucha nieve?

Se espera que un frente frío traiga lluvia a gran parte del sur desde la noche del domingo hasta el lunes, lo que traerá un clima mucho más frío el martes. Este cambio abrupto reducirá la temperatura mínima en Atlanta a -5 grados para la madrugada del martes. Se espera que las temperaturas más frías en el sur continúen hasta Año Nuevo.

En ese sentido, este servicio prevé que en las próximas 48 horas el ciclón produzca fuertes nevadas y ventiscas en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, lluvia helada en Nueva Inglaterra, tormentas eléctricas en el este y el sur de EE. UU. y fuertes vientos generalizados.

Del mismo modo, se anticipa que las tormentas se intensifiquen mientras estas avanzan hacia el este, cogiendo energía de un fuerte choque entre el aire gélido que se precipita hacia el sur desde Canadá y el aire, inusualmente cálido, que ha permanecido en el sur de los Estados Unidos.

Vuelos cancelados y con retraso por fuertes ventiscas y nieve en EE. UU.

Esto ha provocado de forma inmediata miles de retrasos y cancelaciones en los vuelos a las regiones de Noreste y los Grandes Lagos a principios de este fin de semana debido a la viene, justo cuando en esta época del año una enorme cantidad de personas recurren a carreteras y aeropuertos para movilizarlos por Navidad y Año Nuevo.