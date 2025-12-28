¿Bono de Navidad? Si haces compras antes del 31 de diciembre Walmart podría devolverte tu dinero
En temporada navideña, es común que se presente un aumento notable en las devoluciones de objetos comprados, Walmart es uno de los que mejor maneja estas políticas.
En plena temporada de fiestas, es común que en Walmart se sucedan aumentos en los casos de devoluciones (como en otros comercios) más de lo habitual, con estimaciones que sugieren un 20 por ciento más alto de lo normal en esta época del año, por lo que esta como otras compañías están ajustando sus políticas.
Walmart devolverá tu dinero por compras anteriores al 31 de diciembre
En ese sentido, se está introduciendo acortamientos en los plazos de devoluciones, así como tarifas para las devoluciones en línea, pero también implementando precio de reposición ante la compra de ciertos artículos.
En ese sentido, todos los artículos comprados entre el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, Walmart ofrece un periodo de devolución extendido hasta el 31 de enero de 2026, el cual aplica para todas adquisiciones hechas en la tienda en línea, pero con algunas excepciones que es importante conocer.
Por ejemplo, los productos adquiridos vía Marketplace de Walmart pueden tener diferentes políticas de devolución de acuerdo al vendedor, por lo que es posible que algunos de estos artículos no puedan ser reembolsados o sujetos a devolución. Asimismo, otros pueden estar afectados por tiempos de devolución más cortos.
Walmart tiene una política de devoluciones muy atractiva más allá de la temporada navideña.
Fuera de esto, la política de devoluciones es bastante generosa en Walmart, ya que por lo general se aplican 90 días para devolver la mayoría de artículos comprados en tienda presencial o vía online (con alguna excepciones). The US Sun asegura que estas medidas representan oportunidades para las empresas a fortalecer la lealtad de los clientes para brindarles una experiencia lo más positiva posible.
Las políticas de devoluciones de Target, Costco y otros minoristas
De hecho, este mismo medio asegura que un 76 por ciento de consumidores asegura que las devoluciones gratuitas son un factor decisivo para elegir dónde hacer sus compras, y entre estas no solo destaca Walmart, también Target, Home Depot, Marshalls, Best Buy o TJ Maxx, quienes han ajustado sus políticas.
Kohl´s, por ejemplo, cobra tarifa de devolución del 15 pro ciento, en tanto que Macy's introduce tarifas de US$99 dólares para ciertas devoluciones. JCPenney aplica tarifas de recojo de US$85 dólares, mientras que Costco, por el contrario, aclaró que no son reembolsables durante la temporada.
