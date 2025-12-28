ALERTA viajeros: EE. UU. revela los requisitos CLAVE para quedarte más tiempo con visa de turista

Permanecer más tiempo en Estados Unidos sí es posible, pero solo para quienes cumplan con un procedimiento formal y actúen dentro de los plazos establecidos. Los visitantes que ingresaron con visa de turista B-1/B-2 pueden solicitar una extensión de estadía, siempre que mantengan un estatus válido y justifiquen de manera convincente la necesidad de quedarse más días en el país.

El trámite es supervisado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que evalúa cada pedido de forma individual. No se trata de un permiso automático: la autoridad analiza el historial del solicitante, el motivo de la extensión y el cumplimiento de las reglas migratorias desde el ingreso.

El error que puede arruinar tu solicitud

Uno de los puntos más críticos es el tiempo. La extensión debe pedirse antes de que venza el plazo autorizado que figura en el formulario I-94. Presentar la solicitud fuera de término puede generar consecuencias negativas, desde el rechazo inmediato hasta problemas para futuros ingresos al país.

Un trámite fuera de plazo puede arruinar futuros viajes.

Qué exige el gobierno para aprobar la extensión

Para que el pedido sea considerado, el visitante debe demostrar que respeta su condición de turista y que cuenta con respaldo económico y documental suficiente. Entre los requisitos más importantes se encuentran:

Haber ingresado legalmente a EE. UU. con visa vigente

Completar el Formulario I-539

Presentar el Formulario I-94 actualizado

actualizado Acreditar que no se trabajó sin autorización

Contar con pasaporte válido durante todo el período solicitado

Explicar por escrito el motivo de la permanencia adicional

Probar solvencia económica para cubrir los gastos

Incluir una carta donde se confirme la intención de regresar al país de origen

Pagar la tarifa correspondiente según la modalidad elegida

Presentar formularios adicionales si viajan dependientes menores

La agencia advierte que errores, datos incompletos o inconsistencias suelen derivar en el rechazo del trámite.

Qué pasa mientras USCIS analiza el pedido

Si la solicitud se envía dentro del plazo, el solicitante puede permanecer legalmente en el país mientras el caso está en revisión. Sin embargo, hacerlo fuera de tiempo puede dejar un antecedente migratorio negativo, incluso si luego se abandona el país.

La duración inicial como turista suele ser de hasta 180 días, aunque el período exacto lo define el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza al momento del ingreso. Si la extensión es aprobada, se puede otorgar un período adicional similar, aunque no existe un derecho garantizado a una cantidad fija de días extra.

Quiénes no pueden extender su estadía

No todos los visitantes son elegibles. Quedan excluidos, entre otros, quienes ingresaron con determinadas categorías de visa o quienes violaron las condiciones de su estadía, como trabajar sin permiso.

Si la extensión es aprobada, el visitante podrá quedarse legalmente hasta la nueva fecha autorizada. Si es rechazada, deberá salir del país de inmediato para evitar sanciones y problemas en futuros viajes. Las autoridades insisten en que respetar el proceso oficial es clave para mantener un historial migratorio limpio.