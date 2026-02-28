Horóscopo de mañana domingo 1 de marzo: inicia el mes con las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco

¡Empieza el mes con la mejor energía! Este domingo 1 de marzo descubre lo que los astros tienen preparado para ti con las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco. Amor, dinero, trabajo y salud: revisa tu signo en el horóscopo de Líbero y prepárate para iniciar el mes tomando mejores decisiones.

Horóscopo del domingo 1 de marzo: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Analizarás tu vida sentimental y te darás cuenta que la has descuidado. Recapacita y cambia de actitud por el bien de tu felicidad.

Número de suerte, 18.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu actitud distante llamará la atención del ser amado, con sus palabras te hará reaccionar. Hoy tus seres queridos serán el centro de tu atención, estarás pendiente de ellos.

Número de suerte, 8.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tus celos pueden provocar discusiones, hoy por fin tendrás las explicaciones que buscas. Serás sincero y no dejarás que el orgullo te aparte de tus seres queridos.

Número de suerte, 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Toda tu atención estará centrada en el ser amado, será el inicio de una etapa de comprensión. Recibirás la visita de un familiar que te llenará de alegría.

Número de suerte, 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu vida amorosa que empezará de forma apasionada llegará a ser muy importante en tu vida. Hoy tratarás de hacer muchas cosas a la vez, organízate bien.

Número de suerte, 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tus ideas estarán del lado opuesto a las del ser amado, hoy preferirás estar solo. Hoy relájate en un lugar tranquilo, fuera del entorno que siempre te rodea.

Número de suerte, 3.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: El amor llegará de donde menos te imaginas, alguien muy cercano logrará atraer tu atención. Una urgencia familiar postergara tus planes de viaje, pronto se solucionaran.

Número de suerte, 22.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Gracias a la conversación que has tenido con el ser amado, le darás otra oportunidad. Pasaras un estupendo fin de semana con familiares y amistades.

Número de suerte, 19.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy te sentirás seguro de lo que quieres, dejas atrás los recuerdos de alguien que te hizo sufrir. La visita de personas que estimas te pondrá de buen humor, acepta esa invitación.

Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu vida afectiva marcha de maravilla, pasarás gratos momentos junto a la persona que amas. Hoy te mostrarás comprensivo, tendrás un gesto o frase cálida para todos.

Número de suerte, 12.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Las promesas de la persona que quieres son verdaderas, y hoy te sentirás seguro de su amor. Un disgusto familiar podría cambiar tu ánimo, ten calma.

Suerte con el número 7.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te sobrepones a las decepciones y te abres a nuevas oportunidades sentimentales. Aprovecha este día para descansar y pasar momentos con tus seres queridos.