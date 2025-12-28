0

¡TERROR en Nueva Jersey! Video expone violento choque de dos helicópteros dejando una persona muerta y otra herida

Las dos aeronaves quedaron completamente destruidas. Aún se desconocen las causas que provocaron el accidente con las autoridades vienen realizando las investigaciones.

Joel Dávila
El video fue filmado desde un estacionamiento de Tractor Supply Co.
El video fue filmado desde un estacionamiento de Tractor Supply Co. | Composición Joel Dávila/Líbero
Dos helicópteros chocaron en el aire y se estrellaron en el sur de Nueva Jersey, Estados Unidos, dejando el saldo de una persona muerta y otra herida. El desgarrador momento fue captado en video el cual ha dado vuelta en las redes sociales.

Terrible choque de dos helicópteros en Nueva Jersey deja un muerto y un herido

El hecho fue grabado por un usuario desde el estacionamiento de una tienda Tractor Supply Co., en Hammonton, este domingo 28 de diciembre de 2025 alrededor del mediodía, en 100 Basin Road, a menos de tres millas del aeropuerto de Hammonton, según informaron los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Atlantic y el Departamento de Bomberos.

El operador en el audio de escáner dijo: "Tenemos un helicóptero completamente involucrado, estoy buscando el segundo, tengo otro en el bosque. Comience la extracción, vamos a necesitas una respuesta urgente", mientras otra voz añadió: "Tenemos dos heridos confirmados".

Por su parte, la FAA expuso: "Un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C chocaron en el aire cerca del Aeropuerto Municipal de Hammonton en Nueva Jersey alrededor de las 12:25 p.m. hora local del domingo 28 de diciembre".

El New York Post reveló que solo los pilotos estaban al interior de la aeronave, por lo que la investigación estará a cargo de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, mientras que la NTSB también investigará, pero proporcionará más información.

Las imágenes que de hicieron públicas muestras a los helicópteros fabricados hace décadas muestra a uno todo carbonizado salvo la cola, mientras el otro parece haber perdido la cola y con la cabina aplastada.

Nueva Jersey

Según la FAA, en el accidente sólo estuvieron involucrados los dos pilotos. (Foto: FOX 5)

Testigos del choque de dos helicópteros en Nueva Jersey

Según 6ABC Action News confirmó la muerte de una de las personas involucradas en el mortal accidente. NBC News, habló con Dan Dameshek de 34 años, quien dijo escuchó el fuerte estruendo mientras salía del gimnasio, por lo que sacó el teléfono y grabó la escena.

"Me di la vuelta y vi que un helicóptero se volteaba y se hundía en el suelo (...) Por un segundo pareció que el otro helicóptero estaba bien, pero luego oí otro golpe, como de metal contra metal, y empezó a girar sin control, y eso es lo que se ve en el suelo", comentó.

Tahesha Way, vicegobernadora de Nueva Jersey, publicó en X que fue informada sobre el choque, mientras que el saliente gobernador Phil Murphy no ha dado declaración alguna.

Nueva Jersey

Los restos de la colisión en el suelo el domingo. (Foto: FOX 5)

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

