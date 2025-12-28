TERRIBLES NOTICIAS para viajeros en EE. UU. por Año Nuevo: reportan contagios con virus muy infeccioso en aeropuertos

Millones de personas se movilizan por todo Estados Unidos en las vísperas del Año Nuevo, pero han surgido complicaciones para los viajeros, y no solo por las fuertes ventiscas, sino por los casos confirmados de sarampión que se han reportado en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey.

Detectan persona con virus contagioso en aeropuerto de Newark, Nueva Jersey

Este virus, como han informado funcionarios de salud, es altamente contagioso, pero ¿Qué pasó? se reportó el caso de un paciente con sarampión que, al mismo tiempo, ha dejado expuesto a miles de viajeros y/o empleados del aeropuerto en mención. El reporte data del 19 de diciembre de 2026.

Ante esta potencial amenaza es que se ha advertido a cualquier persona que haya estado o pasado por las terminales B o C en dicho día que esté atento a potenciales síntomas propios del sarampión.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey informó que el pasajero en mención llegó a la Terminal B alrededor de las 7:00 a.m., pero se supo que cuando eran las 7:00 p.m. estuvo en la Terminal C. Pero, las autoridades sanitarias reconocieron que desconocen con exactitud dónde estuvo la persona infectada ni el tiempo que se mantuvo en los lugares mencionados en un periodo de 12 horas.

Conocer esto es crucial porque, como señala The US Sun, muchos vuelos internacionales (algunas nacionales) se realizan desde la Terminal B, en tanto que la Terminal C concentra las operaciones de United Airlines.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty se encuentra en Nueva Jersey.

De momento, no se han reportado otros casos relacionados en Nueva Jersey hasta el viernes 26 de diciembre, pero el departamento asegura que ello no quiere decir de que algunos expuestos al virus pueden desarrollar la enfermedad en los siguientes días.

Autoridades sanitarias trabajan para evitar y contener potencial brote de sarampión

El Departamento de Salud de Nueva Jersey aseguró que está trabajando mano a mano con funcionarios de salud locales para rastrear posibles contagios y notificarles que pueden estar expuestos al virus. La agencia también confirmó que, en lo queda de 2025, por lo menos, esta sería la cuarta vez que un viajero con sarampión volaba hacia, desde o a través de Newark. El anterior tuvo lugar en octubre pasado.

Felizmente, ninguno de los incidentes condujeron a brotes locales, pero es verdad que los casos de sarampión aumentan en todo el país; The US Sun asegura que es una consecuencia de la caída en las tasas de vacunación en algunas zonas.

¿Qué es el sarampión?

Pero, ¿Qué sucede si te contagias con sarampión? Por lo general, el mal aparece entre los 3 y 5 días después de que comienzan los síntomas. Suele presentarse en la cara, la línea del cabello, para luego extenderse por otras partes del cuerpo.

Entre sus síntomas puede ocasionar complicaciones severas como neumonía y encefalitis (inflamación del cerebro), lo que puede causar riesgos importantes durante el embarazo, conllevando a abortos espontáneos y hasta partos prematuros.

Para tener más conocimiento de esta enfermedad, pues se transmite por el aire, se puede mantener en el medio ambiente hasta por dos horas después que el infectado abandona un área, por lo que pone en riesgo a todos el pase por allí.