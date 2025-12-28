ALERTA inmigrantes: ICE destinará US$300 millones a tecnología de vigilancia para localizar y arrestar indocumentados

El gobierno de Estados Unidos avanza con un plan tecnológico de gran escala que promete transformar la forma en que se realizan los operativos migratorios. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se prepara para incorporar nuevos sistemas de vigilancia y análisis digital con el objetivo de acelerar la identificación, localización y detención de inmigrantes sin estatus legal.

De acuerdo con reportes de medios especializados como Politico, la autorización para destinar 300 millones de dólares a esta modernización fue aprobada durante la administración de Donald Trump. La noticia generó una reacción inmediata entre organizaciones de derechos civiles y comunidades migrantes, que advierten sobre el impacto extendido de estas medidas.

Nueva tecnología permitirá rastrear personas en tiempo real.

Preocupación por vigilancia masiva

Activistas y defensores de inmigrantes alertan que estas herramientas no se limitarían solo a personas indocumentadas, sino que podrían alcanzar también a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. El temor principal es la expansión de la vigilancia masiva, con posibles consecuencias sobre la privacidad y las libertades civiles.

En ciudades con alta población migrante, como Chicago, residentes expresaron su rechazo a la iniciativa y cuestionaron el destino de los fondos públicos. Para muchos, el dinero debería orientarse a programas sociales y de asistencia, en lugar de reforzar mecanismos de rastreo y control.

Qué tecnología incorporará ICE

La inversión permitirá a ICE integrar un ecosistema de herramientas digitales avanzadas, entre ellas:

Sistemas de monitoreo de redes sociales , capaces de analizar millones de publicaciones en distintos idiomas

, capaces de analizar millones de publicaciones en distintos idiomas Software de reconocimiento facial para identificación biométrica

para identificación biométrica Lectores automáticos de placas vehiculares para rastrear movimientos

para rastrear movimientos Servicios de localización de domicilios y lugares de trabajo

Estas plataformas estarán apoyadas por inteligencia artificial, lo que permitirá cruzar grandes volúmenes de datos, generar perfiles y optimizar los operativos en tiempo real.

El objetivo final del plan

Según las autoridades, la modernización busca incrementar la eficiencia de los procedimientos migratorios y acelerar las deportaciones. Para los críticos, en cambio, el despliegue tecnológico marca un endurecimiento sin precedentes de las políticas migratorias y un aumento del clima de temor entre las comunidades inmigrantes.

Mientras ICE avanza con la implementación, el debate continúa creciendo en todo el país, con llamados a establecer límites claros sobre el uso de estas tecnologías y su impacto en la vida cotidiana de millones de personas.