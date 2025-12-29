TRIUNFO para inmigrantes en Los Ángeles: Tiktoker baleado por agentes de ICE fue declarado inocente

Luego de haber sufrido un impacto de bala a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ser acusado de obstruir el accionar de los federales, Carlitos Ricardo Parias fue declarado inocente y su caso penal desestimado por un juez federal.

Parias, de 44 años, es un tiktoker en crecimiento que ha alcanzado notoriedad por cubrir noticias locales, pero en octubre pasado recibió un disparo durante una redad de ICE en la cuadra 400 de la calle 20 Este, cerca de Trinity, sur de Los Ángeles. A pesar de recibir el balazo, las autoridades federales lo acusaron de emplear su auto para impedir que los agentes ejecutarán una orden de arresto administrativa.

La fiscalía aseguró que el influencer embistió vehículos de la policía luego de que los agentes lo acorralaran mientras intentaba llevar a cabo la detención. En dichos momentos, uno de ICE abrió fuego contra Carlitos con un impacto que lo hirió en su brazo. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también resultó herido un alguacil federal.

Pero, el domingo 28 de diciembre de 2025, el juez federal de distrito Fernando M. Olguin desestimó la acusación con perjuicio, pues encontró que se violaron los derechos constitucionales del sujeto, dado que tuvo acceso restringido a un abogado para su defensa mientras estuvo bajo custodia de ICE, todo ello obstaculizó su capacidad para preparar una defensa.

El juez criticó que hubo serias demoras al momento de compartir evidencia, señalando que no se produjo ningún descubrimiento a un mes de la solicitud inicial, en tanto que los materiales llegaron muy pasada la "fecha limite de descubrimiento".

Ahora, si bien los cargos penales contra Carlitos Ricardo Parias fueron desestimados, aún es posible que se mantenga bajo custodia de ICE en tanto continúa su proceso migratorio, ya que el DHS ha asegurado que se encuentra en los Estados Unidos sin autorización y que por ello fueron a arrestarlo el pasado 21 de octubre.

Sin embargo, medios estadounidenses, entre ellos Newsweek, deslizan que ante al obtención de imágenes sacadas de la cámara corporal, existen dudas sobre la versión del gobierno, pues en la misma el agente rompe la ventanilla del coche a la vez que Parias levantaba la mano y preguntaba los motivos de su arresto, el disparo viene poco después, pero el auto no parece haberse movido.

El gobierno cree que uso su vehículo para atacar a agentes de ICE

Este portal habló con Tricia McLaughlin, subsecretaria de DHS quien dijo: "Durante una parada de tráfico selectiva en el área de Los Ángeles, Carlitos RIcardo Parias, quien previamente había escapado de la custodia, intentó evadir el arresto una vez más. Agente del ICE, con la ayuda de alguaciles federales, detuvieron a inmigrante indocumentado procedente de México siguiendo un procedimiento policial estándar. El inmigrante indocumentado armó su vehículo y comenzó a embestir el vehículo policial en un intento de huir. Temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden, nuestros agentes siguieron su entrenamiento y realizaron disparos defensivos. El inmigrante indocumentado recibió un disparo en el codo y un agente recibió un disparo en la mano por una bala rebotada".

Y continuó: "Los Servicios médicos de emergencia trasladaron a Parias y al oficial del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USMS) al hospital más cercano para recibir tratamiento. Parias y el oficial del USMS se encuentran estables y a la espera de una cirugía que no ponga en peligro su vida. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) está considerando cargos penales por agresión, resistencia o impedimento a las fueras del orden federales. Parias tiene antecedentes por conducir sin licencia, no demostrar responsabilidad financiera, infracciones del código de circulación y resistencia al arresto. Ingresó al país ilegalmente en fecha y lugar desconocidos".

Por su parte, la defensa de Carlitos Ricardo, Cuauhtémoc Ortega (Defensor Público Federal) y Gabriela Rivera (Defensora Pública Federal Adjunta), dijeron: "Si bien mantenemos la confianza de que un jurado absolvería sin reservas al señor Parias, el gobierno perjudicó su derecho a un juicio justo y rápido al negarle acceso significativo a su equipo de defensa y al no revelar oportunamente las pruebas que, según afirmaban, respaldaban los cargos. Agradecemos que se hayan reivindicando sus derechos constitucionales".