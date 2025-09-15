Manco cuestionó el nivel de Pedro Aquino tras la dura derrota de Alianza Lima: "No es..."
Reimond Manco fue directo y cuestionó el nivel que mostró Pedro Aquino en la dura derrota que sufrió Alianza Lima contra Garcilaso en Matute.
Alianza Lima cayó 4-3 en Matute contra Deportivo Garcilaso. En este duelo, Pedro Aquino recibió la confianza de 'Pipo' Gorosito y empezó las acciones. Sin embargo, a pesar de las expectativas, la 'Roca' no estuvo fino con el balón y sufrió en la marca.
Reimond Manco fue directo y no dudó en cuestionar el nivel de Pedro Aquino. Además, el 'Rei' no dudó en comparar al volante de 30 años con Erick Noriega, jugador que era pieza clave en el mediocampo blanquiazul.
"Aquino no es Noriega. Después de verlo en esa posición en este Alianza, me parece que Noriega está varios pasitos adelante. Uno esperaba que, con Aquino, la ausencia de Noriega no se sintiera, pero creo que le está costando", expresó Reimond Manco en Línea 5.
Como se sabe, Pedro Aquino llegó a Alianza Lima tras confirmarse la salida de Erick Noriega a Gremio de Brasil. El volante no era tomado en cuenta en Santos Laguna y decidió volver al fútbol peruano para defender la camiseta blanquiazul.
Los números de Pedro Aquino en Alianza Lima
Pedro Aquino llegó a Alianza Lima en condición de préstamos de Santos Laguna. El volante disputó dos partidos con la camiseta blanquiazul (en el clásico ante Universitario y Deportivo Garcilaso). Sumó en total 80 minutos en la cancha.
Según datos de Transfermarkt, el valor de Pedro Aquino en el mercado de pases es de 1,50 mil euros. En el 2021, el volante alcanzó el precio más alto de su carrera deportiva con 7,50 millones de euros.
