0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Manco cuestionó el nivel de Pedro Aquino tras la dura derrota de Alianza Lima: "No es..."

Reimond Manco fue directo y cuestionó el nivel que mostró Pedro Aquino en la dura derrota que sufrió Alianza Lima contra Garcilaso en Matute.

Jesús Yupanqui
Reimond Manco cuestionó el nivel de Pedro Aquino en la derrota de Alianza Lima
Reimond Manco cuestionó el nivel de Pedro Aquino en la derrota de Alianza Lima | Manco TV y Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima cayó 4-3 en Matute contra Deportivo Garcilaso. En este duelo, Pedro Aquino recibió la confianza de 'Pipo' Gorosito y empezó las acciones. Sin embargo, a pesar de las expectativas, la 'Roca' no estuvo fino con el balón y sufrió en la marca.

Alianza Lima y Universidad de Chile juegan el partido de ida en Matute este jueves

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de Alianza Lima vs. U de Chile por Copa Sudamericana

Reimond Manco fue directo y no dudó en cuestionar el nivel de Pedro Aquino. Además, el 'Rei' no dudó en comparar al volante de 30 años con Erick Noriega, jugador que era pieza clave en el mediocampo blanquiazul.

"Aquino no es Noriega. Después de verlo en esa posición en este Alianza, me parece que Noriega está varios pasitos adelante. Uno esperaba que, con Aquino, la ausencia de Noriega no se sintiera, pero creo que le está costando", expresó Reimond Manco en Línea 5.

Como se sabe, Pedro Aquino llegó a Alianza Lima tras confirmarse la salida de Erick Noriega a Gremio de Brasil. El volante no era tomado en cuenta en Santos Laguna y decidió volver al fútbol peruano para defender la camiseta blanquiazul.

Los números de Pedro Aquino en Alianza Lima

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima en condición de préstamos de Santos Laguna. El volante disputó dos partidos con la camiseta blanquiazul (en el clásico ante Universitario y Deportivo Garcilaso). Sumó en total 80 minutos en la cancha.

Según datos de Transfermarkt, el valor de Pedro Aquino en el mercado de pases es de 1,50 mil euros. En el 2021, el volante alcanzó el precio más alto de su carrera deportiva con 7,50 millones de euros.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima fue eliminado y el club de Chile accedió a semifinales del torneo Conmebol

  2. Patrick Zubczuk, ex Universitario, dio fuerte calificativo a Alianza tras victoria: "Partido de..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano