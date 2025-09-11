Reimond Manco dio fuerte opinión contra Flores y Valera por ausentarse con Perú: "No quisieron..."

La selección peruana finalizó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una dolorosa derrota por 1-0 frente a Paraguay. Para la última fecha doble, la ‘Bicolor’ sufrió bajas importantes, entre ellas las de Edison Flores y Álex Valera, quienes se perfilaban a poder ser titulares, pero quedaron fuera por lesión en el primer día de entrenamientos.

Sin embargo, recientemente se confirmó que ambos futbolistas lograron recuperarse de sus respectivas lesiones y estarían listos para volver a la acción con Universitario en la Liga 1. En ese contexto, Reimond Manco se refirió a los sucedido con ambos jugadores y no dudó en dejar duras críticas, dejando entrever una falta de compromiso.

Reimond Manco criticó a Edison Flores y Álex Valera

En la última edición del programa 'Línea de 5', Manco opinó sobre la rápida recuperación de Edison Flores y Álex Valera. El exjotita cuestionó la actitud de ambos jugadores, asegurando que pudieron arriesgar un poco más para mantenerse en la convocatoria de la selección peruana, pero que, en cambio, prefirieron apartarse desde el primer día.

"No es que se hayan hecho los lesionados, pero hay momentos en los que un futbolista puede arriesgar porque entiende la situación que atraviesa la selección. Pudo ser decirle al profe que no sabía si llegaba, pero quedarse ahí; es tu selección", señaló.

Video: Denganche

Además, el exfutbolista dejó entrever que los atacantes de Universitario priorizaron su estado físico para rendir mejor en su club. "No digo que se hayan hecho los lesionados, pero pienso que en estas circunstancias se puede dar un poco más. Para mí, no quisieron arriesgar con la selección para llegar bien y estar finos en Universitario", agregó.

Edison Flores y Álex Valera jugarán con Universitario

Según la información que reveló el periodista Enrique Vega, ambos futbolistas lograron recuperarse satisfactoriamente y ya entrenaban desde hace unos días a la par del equipo de Universitario. De esta manera, ambos quedaron aptos para poder iniciar acciones ante Melgar por el Torneo Clausura.

"Álex Valera y Edison Flores estarán disponibles para enfrentar a Melgar este domingo en Arequipa. La gran incógnita es si serán titulares. Entre jueves y viernes, Jorge Fossati definirá el once", reveló el comunicador en sus redes sociales.

¿Qué lesión sufrieron Edison Flores y Álex Valera?

Edison Flores y Álex Valera fueron sometidos a exámenes médicos cuando se integraron a los entrenamientos de la selección peruana, luego de haber disputado el clásico ante Alianza Lima. En ese contexto, según se pudo conocer ambos jugadores fueron apartados de la 'Blanquirroja' tras haber sufrido desgarros, que aparentemente les impediría perderse los duelos ante Uruguay y Paraguay.