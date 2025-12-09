Nueva información sobre el futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima: "Va a..."

Hace poco se informó que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, esto por decisión de la administración blanquiazul. Sin embargo, luego de haber culminado la temporada como Perú 4 en la Copa Libertadores 2026, la directiva pidió replantear la decisión de no renovarle al delantero argentino. Ahora, ha salido nueva información al respecto.

En L1 MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez comentó qué ha pensado el cuadro victoriano sobre el 'Pirata' luego de los últimos sucesos, concretamente tras la derrota en penales ante Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva. Lamentablemente para los hinchas que querían la continuidad de su máximo goleador extranjero en la historia, al parecer todo seguirá igual.

"Lo de Hernán Barcos no va a cambiar en Alianza Lima", precisó la mencionada comunicadora, generando la tristeza de millones de aficionados blanquiazules. Recordemos que el atacante argentino llegó en el 2021 a La Victoria, cuando los íntimos iban a disputar la Liga 2 y finalmente se quedaron en la Liga 1 por una decisión del TAS.

¿Hernán Barcos irá a Sport Boys?

Como muchos saben, Sport Boys quiere armarse de la mejor manera previo a su centenario (2027) y por ello busca hacer contrataciones de peso para la siguiente temporada. Por ello, Hernán Barcos entró en sus planes y los rosados quieren tener al aún delantero de Alianza Lima. Ante tal noticia, el periodista Gustavo Peralta se pronunció.

"A Hernán no le convence del todo el proyecto de Boys", indicó el comunicador en L1 MAX, disminuyendo así las posibilidades de que el 'Pirata' llegue al Callao. Todavía falta que termine el año y el libro de pases permanecerá abierto por unos meses, por lo que hay tiempo para que defina su futuro.