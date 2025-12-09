Desde Argentina revelan situación de Alan Cantero con Alianza Lima: "Hay una..."

Alianza Lima cerró la temporada 2025 como una de las más complicadas de los últimos años, pues luego de no lograr el título nacional por tercer año consecutivo, también perdió la chance de quedar como Perú 2. En medio de este momento, desde Argentina se conoció una noticia respecto a Alan Cantero.

El jugador extranjero es una las figuras del plantel ‘íntimo’ que llegó este año para potenciar el ataque blanquiazul, despertando la ilusión de la hinchada; sin embargo, su futuro en La Victoria todavía no está definido, pues el club Godoy Cruz tiene una firme postura al respecto.

¿Alan Cantero no continuará en el club?

“Si bien en Alianza Lima buscarán extender el préstamo del delantero Alan Cantero, por más que en Godoy Cruz hay elecciones el sábado, hay una postura clara en dos de las tres listas que es venderlo, en la tercera lista desconozco que opinan al respecto. Se esperarían ofertas…”, informó el periodista argentino Nahuel Ferreira en su cuenta de X.