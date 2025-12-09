- Hoy:
Futbolista de Alianza Lima interesa a club que jugará la Copa Sudamericana 2026
Importante y talentoso futbolista de Alianza Lima está cerca de firmar por un club peruano que disputará la Copa Sudamericana el próximo año.
Luego de haber quedado como Perú 4 en la Copa Libertadores de la próxima temporada, Alianza Lima ha comenzado a analizar monuciosamente su plantel para el 2026. En esa línea, un talentoso futbolista blanquiazul está cerca de firmar por otro elenco peruano que será rival directo para la siguiente Liga 1 y que también disputará la Copa Sudamericana.
Según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, un conjunto norteño se ha interesado en uno de los mediocampistas que tiene actualmente el cuadro de La Victoria, sobre todo porque el volante no ha contado con muchos minutos en el primer equipo esta campaña y busca sumar más partidos en la Primera División del Perú.
"Juan Delgado, pivote de Alianza Lima, interesa mucho en Alianza Atlético de Sullana, club que afrontará la Copa Sudamericana y Liga 1 2026 buscando continuidad. Su contrato culmina el 31 de diciembre de 2025", precisó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales.
Juan Delgado en Alianza Lima.
Números de Juan Delgado en Alianza Lima
Este 2025, Juan Delgado ha disputado un total de 4 partidos en la Liga 1, todos en el Torneo Apertura, y apenas 2 en la Copa Libertadores. Asimismo, fue convocado a algunos cotejos de Copa Sudamericana por Néstor Gorosito, pero nunca llegó a saltar al campo de juego.
Además, su rol más importante fue en la Liga 3, donde sumando la Fase Regular, Fase Final y playoffs por el ascenso a la Liga 2, logró jugar 17 compromisos con Alianza Lima. Lamentablemente para sus aspiraciones, el elenco blanquiazul no llegó a clasificar a la Segunda División.
