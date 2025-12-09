- Hoy:
Mr. Peet deja polémica revelación sobre Kevin Quevedo en Alianza Lima: "No está comprometido"
Alianza Lima tiene jugadores que han demostrado tener gran calidad, pero al momento de hablar de disciplina, los propios hinchas los cuestionan y Quevedo es uno de ellos.
Si Alianza Lima quiere salir campeón del torneo local el próximo año, entonces es importante que sus jugadores estén al 100% y uno de los que más se diferencia del resto es Kevin Quevedo. El comentarista deportivo Mr. Peet realizó una crítica constructiva a tener en cuenta para la restructuración del equipo blanquiazul de cara al 2026.
El próximo año, Alianza Lima estará cumpliendo 125 de historia, por lo que tiene la obligación de salir campeón para celebrar esta fecha especial para el club. La última temporada se contó con varios aciertos, pero una vez más terminaron sin títulos. Por ello, es importante que cada uno de sus jugadores lleguen en buena forma y uno de los que está en deuda con la hinchada es Kevin Quevedo.
Mr. Peet lanza dura crítica a Kevin Quevedo de Alianza Lima
El reconocido comentarista deportivo realizó un tajante comentario en el que puso en duda el compromiso de Kevin Quevedo y que esto debería cambiar por completo en la siguiente temporada.
"Quevedo tiene que dedicarse definitivamente jugar al fútbol porque estamos cansados de tantos rumores, tantas versiones, de tardanzas, de faltas injustificadas. Un jugador que no está comprometido al 100%. Yo creo que Quevedo, y tiene contrato, tendría que revisarse si realmente vale la pena que siga. Alianza necesita jugadores 100% comprometidos con la institución", señaló Mr. Peet sobre el compromiso que se debe tener para jugar por el equipo Íntimo en el 2026 y conseguir los objetivos.
¿Hasta cuándo tiene contrato Kevin Quevedo con Alianza Lima?
Kevin Quevedo amplió su contrato con Alianza Lima hasta el año 2027. El delantero seguirá vistiendo los colores blanquiazules un par de años más, por lo que se espera que demuestre su total compromiso y llevar al club a ser campeón tras varios años sin sumar en su palmarés.
