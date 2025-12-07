0
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito

Figura de Alianza impacta con emotivo mensaje: "Solo quedan palabras de agradecimiento..."

Destacado futbolista de Alianza Lima sorprendió con mensaje luego de la dura derrota ante Sporting Cristal por los playoffs que los dejó como Perú 4.

Erickson Acuña
Futbolista de Alianza Lima dejó emotivo mensaje a los hinchas.
La temporada 2025 terminó para Alianza Lima luego de la caída ante Sporting Cristal en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 rumbo a la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este resultado dejó a los blanquiazules como Perú 4 por segundo año consecutivo. 

Sporting Cristal vs. Cusco FC chocan por los playoffs de la Liga 1.

En ese contexto, y en medio de la salida del entrenador Néstor Gorosito del club ‘íntimo’, un importante futbolista extranjero sorprendió con una llamativa publicación que compartió en su cuenta de Instagram recientemente. Como era de esperarse, captó la atención de los hinchas y usuarios.

Futbolista de Alianza Lima llamó la atención en las redes sociales  

“Solo quedan palabras de agradecimiento a toda la gente que nos dio su apoyo durante todo el torneo. Dejamos todo y no se pudo cumplir el objetivo. Ahora a levantar la cabeza y seguir, el fútbol siempre da revancha ¡Arriba Alianza!”, escribió el argentino Alan Cantero en su reciente historia. 

Alan Cantero

La publicación de Alan Cantero en su cuenta de Instagram

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

