U de Chile sorprendió al llegar a Perú para enfrentar a Alianza Lima: "Vamos..."

La Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y previo al partido sorprendió con un mensaje.

Francisco Esteves
U de Chile y un mensaje previo al duelo con Alianza Lima.
U de Chile y un mensaje previo al duelo con Alianza Lima. | Foto: Universidad de Chile - X.
Dentro de poco iniciará la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, y el primer partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Bajo esa premisa, los 'Azules' llegaron a Perú con un curioso mensaje en sus redes sociales, donde publicaron un video sobre cómo fue su arribo a la capital de nuestro país.

En su cuenta oficial de 'X', la U de Chile indicó lo siguiente: "¡Vamos Bulla vamos!". En el clip se puede apreciar cómo salen los futbolistas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y este metraje está acompañado de una canción tradicional para los hermanos sureños, el tema pertenece a Macha y el Bloque Depresivo, y tiene de nombre Perros y Gatos. Lo cierto es que ahora el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez se encuentra en nuestro territorio y se prepara para el trascendental partido.

Recordemos que el partido en Matute será únicamente con hinchas de Alianza Lima debido al castigo impuesto a la Universidad de Chile por parte de la Conmebol. Asimismo, el duelo de vuelta en Coquimbo se llevará a cabo a puertas cerradas, por lo que no podrán entrar aficionados. El vencedor de esta serie enfrentará al ganador de la llave entre Lanús y Fluminense.

Sebastián Rodríguez habló sobre Alianza Lima

El popular 'Bigote' volvió a Perú luego de haber dejado Alianza Lima a fines de la temporada pasada, y tras aterrizar en la capital peruana fue entrevistado brevemente y le consultaron por sus sensaciones respecto al compromiso de la Copa Sudamericana 2025. De inmediato se mostró muy alegre por regresar al país.

"Contento de volver a casa (por Matute), es un partido difícil como lo son los partidos de Copa y más que Alianza Lima lo está haciendo bien este año. Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos. Partido duro", precisó Sebastián Rodríguez, quien llegó esta campaña a la Universidad de Chile.

Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

