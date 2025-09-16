U de Chile sorprendió al llegar a Perú para enfrentar a Alianza Lima: "Vamos..."

Dentro de poco iniciará la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, y el primer partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Bajo esa premisa, los 'Azules' llegaron a Perú con un curioso mensaje en sus redes sociales, donde publicaron un video sobre cómo fue su arribo a la capital de nuestro país.

En su cuenta oficial de 'X', la U de Chile indicó lo siguiente: "¡Vamos Bulla vamos!". En el clip se puede apreciar cómo salen los futbolistas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y este metraje está acompañado de una canción tradicional para los hermanos sureños, el tema pertenece a Macha y el Bloque Depresivo, y tiene de nombre Perros y Gatos. Lo cierto es que ahora el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez se encuentra en nuestro territorio y se prepara para el trascendental partido.

Recordemos que el partido en Matute será únicamente con hinchas de Alianza Lima debido al castigo impuesto a la Universidad de Chile por parte de la Conmebol. Asimismo, el duelo de vuelta en Coquimbo se llevará a cabo a puertas cerradas, por lo que no podrán entrar aficionados. El vencedor de esta serie enfrentará al ganador de la llave entre Lanús y Fluminense.

Sebastián Rodríguez habló sobre Alianza Lima

El popular 'Bigote' volvió a Perú luego de haber dejado Alianza Lima a fines de la temporada pasada, y tras aterrizar en la capital peruana fue entrevistado brevemente y le consultaron por sus sensaciones respecto al compromiso de la Copa Sudamericana 2025. De inmediato se mostró muy alegre por regresar al país.

"Contento de volver a casa (por Matute), es un partido difícil como lo son los partidos de Copa y más que Alianza Lima lo está haciendo bien este año. Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos. Partido duro", precisó Sebastián Rodríguez, quien llegó esta campaña a la Universidad de Chile.