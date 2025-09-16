DT de U de Chile dio rotundo calificativo a Alianza tras llegar a cuartos de final: "Muy..."

Alianza Lima vs U de Chile se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, siendo uno de los partidos más esperados por los hinchas. En la previa del encuentro, el entrenador del cuadro visitante, Gustavo Álvarez se pronunció ante los medios de comunicación.

Los dirigidos por Néstor Gorosito clasificaron a esta llave tras dejar en el camino a la Universidad Católica de Ecuador en la ida y vuelta, mientras ‘Los Azules’ superaron a Independiente de Avellaneda en los octavos de final, en medio de la incertidumbre que se vivió por el fallo de la Conmebol.

¿Qué dijo el DT de la U de Chile, Gustavo Álvarez sobre el partido ante Alianza Lima?

“Estamos bien, partido complicado, una llave de ida y vuelta, un rival que viene haciendo las cosas muy bien tanto en el plano nacional como internacional, así que difícil. Para ganar hay que jugar bien y superar al rival y es un muy buen equipo al que vamos a tener que superar”, dijo el estratega argentino tras su arribo al aeropuerto Jorge Chávez.

(Video: Jax Latin Media)

¿Dónde ver el partido Alianza vs U de Chile?

El esperado compromiso del equipo de Néstor Gorosito a disputarse en Matute será transmitido por ESPN, encargado de pasar la previa y el partido completo. Asimismo, también podrás ver el cotejo a través del streaming de Disney Plus desde cualquier parte del mundo.