José Carlos Fernández y el fuerte mensaje previo al Alianza Lima vs U de Chile: "Venganza..."

Alianza Lima está listo para afrontar un duelo de talla internacional ante U de Chile. Los blanquiazules volverán a ver a un viejo conocido en Matute por torneo Conmebol, por lo que recuerdos se reviven en palabras de un exreferente 'íntimo' como José Carlos Fernández.

El popular 'Zlatan' entabló una charla con TV Perú Deportes y fue consultado por su sentir a esa llave en la que quedaron fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores 2010. El exatacante fue una de las figuras en dicho compromiso en Santiago, por lo que vivió en el mismo ras de campo la polémica eliminación.

"Venganza es una palabra muy fuerte para mí, pero sí sería lindo cobrarnos la revancha tras esa eliminación injusta. Será un partido lindo para ir a verlo. No tengo ninguna duda que la gente lo vivirá a mil, sobre todo con este condimento que vuelve a nacer desde ese partido que todos los aliancistas estamos recordando", expresó José Carlos Fernández.

(VIDEO: TV Perú)

Del mismo modo, 'Zlatan' contó detalles de lo que se vivió en ese momento en el que le anulan un gol a Alianza Lima. Una situación de mucha tensión y que, al día de hoy, sigue molestando para el exdelantero de los blanquiazules.

"Fue raro que el juez de línea marque el gol y el árbitro vaya y lo convalide, eso nunca se vio. En otros casos, el árbitro anula un gol y el juez de línea lo corrige porque tiene una mejor posición, pero acá fue lo contrario", agregó.

José Carlos Fernández podría ir a Matute

En palabras del exfutbolista, confesó que tuvo una invitación de Comando Sur para estar en el Estadio Alejandro Villanueva. José Carlos Fernández no descarta estar en Matute y vivir este compromiso como todo un hincha. "Tengo la invitación del Comando para ir a Sur. Voy a ver si me escapo y voy a la tribuna. Esta clase de partidos se viven con todo", indicó.