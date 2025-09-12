¿Para la 'U'? 'Zlatan' Fernández generó polémica con duro mensaje sobre la 'Garra': "Eso es..."

Para muchos hinchas de Alianza Lima, el exfutbolista José Carlos Fernández fue uno de los delanteros más importantes que tuvo el club en los últimos tiempos, con amplia experiencia en el balompié nacional donde demostró su gran amor por el cuadro blanquiazul. Tras dejar el deporte que lo apasiona hace unos años, captó la atención con un mensaje sobre la “Garra”.

Como se recuerda, el popular 'Zlatan' fue un elemento clave en el equipo victoriano durante la Copa Libertadores 2010, siendo una de las mejores campañas. Con sus grandes goles y coraje para luchar cada balón a nivel internacional, así como en el campeonato local, se ganó el corazón de la hinchada.

¿Qué dijo 'Zlatan' Fernández sobre la “Garra”?

En una reciente entrevista con el programa de Gia Alejandra, el exdelantero ‘íntimo’ habló sobre diversos temas, entre ellos acerca de jugar con el corazón: “Siempre lo he dicho, para mí todos los que lleguen a Alianza tienen que saber que Alianza se juega con corazón, porque con garra juegan los animales”.

Cabe mencionar que Universitario de Deportes utiliza la denominada "Garra crema", un poderío que sale a relucir cuando el equipo no está jugando bien o simplemente el panorama es adverso. Por ello, y aunque José Carlos Fernández no necesariamente se refirió a esta famosa frase, lo cierto es que llamó la atención de los cibernautas.

Asimismo, habló del actual desempeño del cuadro blanquiazul, comparando a lo que fue el plantel del 2010 que quedó en el recuerdo de los aficionados por todo lo que hicieron: “Yo creo que el equipo actual tiene más jerarquía, más roce internacional. Nosotros éramos muy jóvenes o teníamos nuestras primeras experiencias internacionales”.

José Carlos Fernández: Clubes en los que jugó