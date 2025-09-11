- Hoy:
¿Por Perú? Pedro García reveló la fuerte razón por qué Gorosito aún no renovó con Alianza Lima
Pedro García opinó sobre por qué Néstor Gorosito aún no ha renovado con Alianza Lima y si esto tiene relación con un posible interés de la selección peruana.
Tras confirmarse la salida de Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana, uno de los nombres que han sonado en Videna es el de Néstor Gorosito, quien actualmente viene entrenando a Alianza Lima, club con el que ha venido una destacada campaña a nivel internacional. ¿Dejerá La Victoria para ir a Videna?
De acuerdo a lo que pudo conocer LÍBERO, Néstor Gorosito es una opción importante para ser el nuevo estratega de la 'Bicolor' pensando en el proceso clasificatorio del 2030. Pedro García, periodista deportivo, confirmó el acercamiento de 'Pipo' con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y esta sería una de las razones por las que todavía no renovó su contrato con los victorianos.
"Tengo entendio que Gorosito y la FPF ya se comunicaron. Ya ha habido un intercambio, ya ha habido una comunicación. Gorosito bien podía haber renovado con Alianza en agosto, pero dijo setiembre porque es el tiempo en que la selección se queda sin técnico", dijo García para el programa Vamos Al VAR, de RPP Deportes.
Asimismo, el exreportero de Movistar Deportes aseguró que al estratega le han pedido un plan de trabajo sobre lo que podría implementar en caso asuma el buzo blanquirrojo.
"Entiendo que la FPF quiere que Gorosito presente una plan de trabajo, una especie de mirada del fenómeno selección, qué miradas tienes del equipo, una mecánica de trabajo", agregó.
Franco Navarro habló sobre la continuidad de Gorosito en Alianza Lima
Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, aseguró que tiene la plena confianza de que Néstor Gorosito se mantendrá como entrenador del club victoriano por un tiempo prolongado
“¿Renovación de Gorosito? Va muy bien. Todos tienen sus representantes, gente que habla y los deja trabajar tranquilos. ‘Pipo’ está feliz en el club, lo ha dicho públicamente, quiere seguir en el club y nosotros también. En ese sentido, las cosas están muy bien encaminadas. Seguimos trabajando con lo de ‘Pipo’“, sostuvo el popiular 'Pepón' a Fútbol Como Cancha.
