Alianza Lima no logró la hazaña y fue eliminado en prestigioso torneo internacional

Alianza Lima tiene el firme objetivo de poder lograr todos los título posibles en la temporada. Los blanquiazules hicieron historia internacionalmente al clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y siguen en la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, en otra de sus disciplinas quedaron eliminados en el torneo de Conmebol.

En esta oportunidad, los hinchas lamentaron que el plantel femenino Sub-16 de Alianza Lima, que participa en el Torneo Conmebol Evolución, quedara eliminado de la competencia internacional tras no lograr los puntos necesarios para avanzar a las semifinales.

La escuadra blanquiazul dependía de otros resultados y, aunque se impuso 2-0 ante Leonas de Tarija, gracias a los goles de Guadalupe Rodríguez y Ana Saiz en la cuarta fecha del Grupo B, no fue suficiente para poder avanzar a la siguiente etapa.

Alianza Lima venció 2-0 a su rival, pero fue eliminada. Foto: Conmebol

Cabe destacar que, en la tanda de penales que se disputa luego de cada partido, Alianza Lima ganó 4-3, sumando un punto extra. Sin embargo, pese a acumular 4 puntos en total, terminó relegada en la tabla tras la victoria de Secasports de Venezuela por 1-0 ante Ferroviária.

De esta manera, la escuadra ‘íntima’ quedó fuera de la pelea por el título y ahora deberá enfocarse en poder conseguir buenos resultados en la pelea por el quinto lugar del torneo.

Tabla de posiciones del Torneo Conmebol Evolución

Según las bases del Torneo Conmebol Evolución, los dos primeros lugares optarán por el título. Mientras que los relegados pelearán por las posiciones del quinto al noveno lugar. Por lo que, Ferroviaria y Secasports clasificaron a las semifinales, dejando a Alianza Lima sin la opción de alzar la copa.

Grupo B PJ Puntos 1. Ferroviaria 4 11 2. Secasports 4 10 3. Liga de Bogotá 4 9 4. Alianza Lima 4 9 5. Leonas de Tarija 4 0

Resultados de la fecha 4 del Torneo Conmebol Evolución

Ferroviaria 0 -1 Secasports

Leonas de Tarija 0-2 Alianza Lima

Descansa: Liga de Bogotá