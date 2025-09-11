0
LO ÚLTIMO
Final de la Copa Sudamericana será en Paraguay

Alianza Lima no logró la hazaña y fue eliminado en prestigioso torneo internacional

A pesar de su buen momento internacional, Alianza Lima recibió un duro golpe tras quedar eliminado en el torneo Conmebol, causando lamento en su hinchada.

Angel Curo
Alianza Lima fue eliminado en prestigioso torneo internacional
Alianza Lima fue eliminado en prestigioso torneo internacional | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima tiene el firme objetivo de poder lograr todos los título posibles en la temporada. Los blanquiazules hicieron historia internacionalmente al clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y siguen en la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, en otra de sus disciplinas quedaron eliminados en el torneo de Conmebol.

Conmebol definió la nueva sede de la final de la Copa Sudamericana 2025.

PUEDES VER: ¿A Lima? Conmebol retiró a Bolivia como sede de la final de la Copa Sudamericana y definió nuevo país

En esta oportunidad, los hinchas lamentaron que el plantel femenino Sub-16 de Alianza Lima, que participa en el Torneo Conmebol Evolución, quedara eliminado de la competencia internacional tras no lograr los puntos necesarios para avanzar a las semifinales.

La escuadra blanquiazul dependía de otros resultados y, aunque se impuso 2-0 ante Leonas de Tarija, gracias a los goles de Guadalupe Rodríguez y Ana Saiz en la cuarta fecha del Grupo B, no fue suficiente para poder avanzar a la siguiente etapa.

Alianza Lima

Alianza Lima venció 2-0 a su rival, pero fue eliminada. Foto: Conmebol

Cabe destacar que, en la tanda de penales que se disputa luego de cada partido, Alianza Lima ganó 4-3, sumando un punto extra. Sin embargo, pese a acumular 4 puntos en total, terminó relegada en la tabla tras la victoria de Secasports de Venezuela por 1-0 ante Ferroviária.

De esta manera, la escuadra ‘íntima’ quedó fuera de la pelea por el título y ahora deberá enfocarse en poder conseguir buenos resultados en la pelea por el quinto lugar del torneo.

Tabla de posiciones del Torneo Conmebol Evolución

Según las bases del Torneo Conmebol Evolución, los dos primeros lugares optarán por el título. Mientras que los relegados pelearán por las posiciones del quinto al noveno lugar. Por lo que, Ferroviaria y Secasports clasificaron a las semifinales, dejando a Alianza Lima sin la opción de alzar la copa.

Grupo BPJPuntos
1. Ferroviaria411
2. Secasports410
3. Liga de Bogotá49
4. Alianza Lima49
5. Leonas de Tarija40

Resultados de la fecha 4 del Torneo Conmebol Evolución

  • Ferroviaria 0 -1 Secasports
  • Leonas de Tarija 0-2 Alianza Lima

Descansa: Liga de Bogotá

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Juan Reynoso rompe su silencio tras eliminación de Perú al Mundial 2026: "Solo jugué 6 partidos"

  2. Alianza Lima perdió 2-0 en destacado torneo internacional y peligra sus opciones al título

  3. La polémica decisión de Óscar Ibáñez: dio la tarde y noche libre antes del Perú vs Paraguay

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano