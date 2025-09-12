Universitario luce a ex Alianza Lima y quedó enfocado en el título del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 se reinicia tras el receso por la fecha FIFA de septiembre y los diversos equipos luchan por lograr el objetivo, siendo Universitario de Deportes uno de ellos, pues tiene la primera opción de quedarse con el título. En ese contexto, y en la previa de su partido ante Melgar, captó la atención de sus hinchas.

Y es que el equipo de Jorge Fossati regresó a los entrenamientos en Campo Mar y lució a una exfigura de Alianza Lima realizando los trabajos mentalizados en el próximo compromiso que será clave para los intereses del club. A través de un video lució al futbolista, quien demostró por qué llegó al plantel.

¿Quién es el exfutbolista de Alianza Lima que se sumó a Universitario?

De acuerdo a un reciente video compartido por el club merengue, Jairo Concha aparece haciendo los trabajos respectivos al lado de sus compañeros bajo las órdenes del comando técnico. Luego de tener minutos con la selección peruana, el volante nacional quedó concentrado en los retos de la ‘U’.

Como se recuerda, el jugador crema fue parte del plantel blanquiazul hace un par de años, siendo así uno de los refuerzos más sonados de los últimos tiempos en la Liga 1. Actualmente se ha convertido en uno de los elementos importantes del equipo, ganándose la admiración de los aficionados.

El exvolante de Alianza Lima demostró su talento ante las cámaras que siguieron a detalle todos sus movimientos durante los entrenamientos de Universitario.

¿En qué academias estuvo Jairo Concha?

El volante Jairo Concha estudió en dos academias de fútbol en Perú: la Academia Julinho a los 11 años de edad donde aprendió los fundamentos del fútbol y desarrolló sus habilidades técnicas, y la Academia de la Universidad San Martín.

Últimos partidos de Universitario en el Torneo Clausura