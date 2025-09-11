Confirman futuro de Eryc Castillo tras destacar en Alianza Lima: "Es casi un hecho..."

Sin duda alguna una de las mejores contrataciones que concretó Alianza Lima para esta temporada es Eryc Castillo, quien ha aparecido en partidos decisivos y anotando verdaderos golazos, sobre todo a nivel internacional. En ese sentido, muchos hinchas quieren saber si el delantero ecuatoriano seguirá o no en La Victoria para el próximo año y una reconocida periodista filtró cuál será su futuro profesional.

En diálogo durante la transmisión más reciente de L1 MAX, Ana Lucía Rodríguez tocó junto a Gustavo Peralta la continuidad del ex Barcelona SC en Matute, ya que en las últimas semanas se viene rumorando mucho una renovación de contrato pero hasta el momento no hay nada oficial. Recordemos que el atacante únicamente firmó por una temporada, es decir que debería marcharse a fines del presente 2025.

Según la mencionada comunicadora, es casi un hecho que Eryc Castillo se queda en Alianza Lima por al menos una campaña más, es decir que le ampliará el vínculo contractual. De esta forma, los hinchas blanquiazules pueden quedarse totalmente tranquilos debido a que una de sus principales figuras permanecerá en el plantel comandado por Néstor Gorosito, independientemente de los resultados en Liga 1 y Copa Sudamericana.

¿Cuál es el valor de Eryc Castillo?

Actualmente, Eryc Castillo tiene un valor de 500 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos de su carrera profesional, sobre todo si lo comparamos con los 2.5 millones de euros que alcanzó en el 2020 cuando se encontraba jugando para el Santos Laguna de la Liga MX (México).

¿En qué clubes ha jugado Eryc Castillo?

Hasta el momento, Eryc Castillo ha jugado en cuatro países diferentes: