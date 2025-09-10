- Hoy:
Alianza Lima confirmó negociaciones con dos históricos futbolistas para firmar por todo el 2026
¡Batacazo! Alianza Lima contará con plantel de lujo para la temporada 2026 y dos futbolistas de talla internacional tienen conversaciones avanzadas.
El Torneo Clausura 2025 se reanuda tras el cierre de las Eliminatorias 2026 y diversos equipos se enfocan en lograr el título como es el caso de Alianza Lima que además deberá afrontar la Copa Sudamericana. A poco del partido del cuadro blanquiazul, Franco Navarro se pronunció y dio detalles respecto al primer equipo.
Y es que el director deportivo de la institución blanquiazul confirmó negociaciones con dos históricos futbolistas que firmarán para integrar el plantel de Néstor Gorosito la próxima temporada. En conversación con programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP Noticias se refirió a las figuras de talla internacional.
¿Qué dijo Franco Navarro sobre los dos jugadores para Alianza Lima?
"Con todos los jugadores que terminan su contrato, y más tratándose de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, las conversaciones van seguras, tranquilas, dejándolos que se desarrollen en el torneo pero con sus representantes vamos paralelamente hablando sobre ese tema", respondió Franco Navarro al ser consultado sobre si ya se conversó con el ‘Depredador’ o el ‘Pirata’ para que continúen, tomando en cuenta que se vínculo está por terminar.
(Video: RPP Noticias)
De esta manera, estos dos jugadores históricos tendrían todo listo para renovar y continuar su historia en Matute donde han vivido muchas emociones a lo largo del año. No obstante, el director deportivo de Alianza Lima explicó que no quiere desenfocarlos del objetivo principal.
Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura
Luego de empatar con Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano disputado en el Estadio Monumental, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, este sábado 13 de septiembre.
