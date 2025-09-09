- Hoy:
La millonaria cifra económica que la U de Chile perderá por sanción en el partido con Alianza Lima
Redgol reveló el astronómico monto que perderá la U de Chile luego del último falló que emitió la Conmebol, incluido el duelo ante Alianza Lima por Sudamericana.
U de Chile será el rival de Alianza Lima en partidos de ida y vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego del fallo de la Conmebol, en donde descalifica a Independiente de Argentina, tras los incidentes entre los hinchas de los 'Azules' y el 'Rojo'. A propósito de ello, se conoció la imponente cifra que perderá el cuadro chileno tras el castigo del máximo organismo del fútbol sudamericano.
Prensa chilena dio contundente calificativo a Gorosito tras sanción en el clásico
¿Cuánto dinero perderá la U de Chile por sus 7 partidos como local sin recibir hinchas?
De acuerdo a lo señalado por el experto de Fútbol y Finanzas, Daniel Cárcamo el elenco sureño dejará de percibir un aproximado de 7 millones de dólares, incluidos los 7 partidos que tiene que ejercer como local post sanción.
"U de Chile aprieta la billetera: perderá 7 millones de dólares por el castigo de Conmebol", así tituló el reconocido medio chileno Redgol en su web oficial.Prensa chilena señala la cifra que perderán los 'Azules' tras sanción de Conmebol
U de Chile apelará al castigo de Conmebol
Sobre ello, es importante precisar que, desde el conjunto 'Azul', apelarán a la sanción impuesta por la Conmebol respecto a sus próximos 7 encuentros donde jugarán como locales. Así lo manifestó el presidente Michael Clark, a través de un categórico pronunciamiento.
"Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante la Copa Libertadores y Sudamericana", sostuvo el mandamás del 'Romántico Viajero' en rueda de prensa.
En tal sentido, Clark resaltó que, el castigo de algunos de sus aficionados no puede afectar de manera general a toda la institución. "El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema a nuestros seguidores", acotó.
A su vez, el abogado de la U de Chile, José Ramón Correa fue claro respecto al último fallo que emitió la Conmebol y expresó su firme postura. "Los argumentos, voy a ser bien transparente, del público visitante es mas difícil de defender que de público local, pero en el público local no tenemos responsabilidad porque jugábamos afuera y todos los partidos organizados como club organizador no son situaciones iguales", indicó en el programa 'Hablemos del Bulla'.
