Portugal vs Armenia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA

Sebastián Rodríguez, figura de U de Chile y su post luego del fallo de Conmebol: "Una vez más..."

¿Habló de Alianza Lima? El volante uruguayo de la U de Chile, Sebastián Rodríguez dio la sorpresa al lanzar una inesperada publicación después del fallo de la Conmebol.

Solange Banchon
Sebastián Rodríguez y su publicación luego del fallo de Conmebol
Sebastián Rodríguez y su publicación luego del fallo de Conmebol | U de Chile
Conmebol emitió su veredicto y anunció que finalmente la U de Chile será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este cotejo será más que especial para el mediocampista Sebastián Rodríguez, quien podrá reencontrarse con su exequipo.

La publicación de Sebastián Rodríguez luego del fallo de Conmebol

En medio de la algarabía por conocer que jugará ante los blanquiazules, el volante uruguayo utilizó sus redes sociales para repostear una historia en su cuenta oficial de Instagram, en donde celebró por todo lo alto la clasificación de su selección al próximo Mundial de Norteamérica 2026.

"Una vez más, al Mundial. ¡Vamo' arriba nosotros!", se leía en la publicación que lanzó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Vale recordar que, el último jueves, los charrúas derrotaron por goleada (3-0) a Perú en Montevideo por la penúltima fecha de las clasificatorias sudamericanas, resultado que les dio el pase directo a la cita deportiva de la FIFA.

Sebastián Rodríguez y su post tras la clasificación de Uruguay al Mundial 2026/Foto: Instagram

Sebastián Rodríguez firmó por la U de Chile tras su paso en Uruguay

El 'Bigote' Rodríguez fue anunciado como la gran contratación del 'Romántico Viajero' tras dejar Montevideo City Torque en Uruguay. Ahora, el pivote charrúa buscará su revancha y acceder a la siguiente ronda con la 'U' en la Copa Sudamericana 2025 ante Alianza Lima.

Sebastián Rodríguez y sus números con Alianza Lima

Durante su paso por Alianza Lima en el 2024, el mediocampista de 33 años jugó un total de 38 encuentros oficiales, de los cuales anotó 2 goles y brindó 9 asistencias.

Valor en el mercado de Sebastián Rodríguez

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, la cotización del volante uruguayo Sebastián Rodríguez es de 700 mil euros en el mercado de pases.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

