Canal confirmado para ver Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025
Alianza Lima y U de Chile se verán las caras en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Conoce el canal oficial que transmitirá la ida y vuelta de este partidazo.
¡Oficial! Luego de tanto suspenso, finalmente la Conmebol resolvió que U de Chile será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los 'Azules' tendrán que verse las caras frente a los victorianos en duelos de ida y vuelta, por ello, a continuación, te compartimos el canal que televisará el minuto a minuto.
¿Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile en el Perú?
Tal y como pudo conocer LÍBERO, ESPN y la plataforma DGO serán las señales confirmadas para el partido de ida entre ambas escuadras, mientras que, para el choque de vuelta, DSports, se encargará de llevarte las incidencias, además, de su canal streaming DGO.Alianza Lima jugará ante U de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Cabe precisar que estos canales van en exclusiva para todo el Perú. Asimismo, en los próximos días, se podrá conocer los operadores que podrán brindarte todas las incidencias en el resto de países del mundo.
U de Chile jugará sin público ante Alianza Lima en el partido de vuelta
Tras revelarse el fallo de la Conmebol, el 'Romántico Viajero' quedó prohibido de llevar hinchas al Estadio Nacional de Santiago con miras al encuentro de vuelta frente a los blanquiazules en los cuartos de final de la Sudamericana.
Por tal razón, el presidente de la escuadra chilena, Michael Clark buscará apelar al duro castigo que interpuso el máximo organismo sudamericano, del cual también implica una significativa pérdida económica.
"Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación, y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación", manifestó el mandamás de la 'U'.
