Cantero dio rotundo calificativo a la U de Chile tras fallo Conmebol: "Todos sabemos que es un..."

Alianza Lima tendrá que enfrentarse a la U de Chile en partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Así lo determinó Conmebol, el último jueves tras recibir los descargos del 'Romántico Viajero' e Independiente de Avellaneda. Bajo ese escenario, el delantero blanquiazul, Alan Cantero se pronunció.

Alan Cantero habló tras el fallo de la Conmebol

Al retirarse de los entrenamientos, el argentino fue consultado respecto a sus sensaciones de enfrentar al elenco chileno y los calificó como un "rival difícil". Sin embargo, señaló que el equipo dirigido por Néstor Gorosito apunta a superar esta fase, a la que descartó que sea una revancha.

Alan Cantero a la expectativa del partido entre Alianza Lima vs U de Chile

"Todos sabemos que es un rival difícil, por algo está donde está. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, y donde hemos sacado buenos resultados. Muchos lo están tomando como revancha pero nosotros estamos tranquilos", sostuvo.

De la misma manera, el atacante extranjero dejó en claro que el cuadro victoriano se enfoca en sacar ventaja en la llave de ida para tratar de sellar su pase en Santiago. "Siempre es importante sumar en casa. Te da tranquilidad. Es bueno ir con una pequeña ventaja y defenderla de visitante", agregó.

Finalmente, ante la ausencia de sus hinchas para el partido de vuelta añadió. "Una lástima porque la gente siempre nos ha venido acompañando donde juguemos en todas las canchas era importante para nosotros, pero sabemos que igual tendremos su apoyo. De local haremos todo lo posible y después representar de la mejor manera afuera", sentenció.