Independiente desafía a Conmebol y toma drástica medida para evitar el U de Chile vs Alianza Lima

Finalmente se conoció el veredicto de Conmebol. El organismo de fútbol sudamericano emitió la resolución que da por clasificado a la U de Chile a los cuartos de final del prestigioso torneo, y la eliminación de Independiente de Avellaneda. Ante este panorama, el 'Rojo' no se quedará de brazos cruzados e irá hasta las últimas instancias.

Independiente apelará a fallo de Conmebol

Según informó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, y también acorde a reportes de la prensa chilena, el 'Rey de Copas' apelará al fallo total de Conmebol, y solicitarán que el encuentro entre el 'Romántico Viajero' vs Alianza Lima se suspenda, mientras salga una nueva resolución.

Alianza Lima jugará ante U de Chile en cuartos de final de Copa Sudamericana 2025/Composición: GLR

"Independiente apelará al fallo de Conmebol. Irán por toda la sanción solicitando se resuelva antes de Alianza Lima vs U de Chile o que se suspenda dicho partido hasta que esté la decisión final", precisó.

Independiente apelará tras fallo de Conmebol/Foto: X

No obstante, el comunicador detalló que, el 'Orgullo Nacional' quiere disminuir el castigo económico que impuso el máximo ente sudamericano, y otras sanciones. "Buscará la reducción de las sanciones económicas y bajar la cantidad de partidos sin público de local o visitante", agregó en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Esta medida tiene en suspenso tanto a Alianza Lima y la 'U', toda vez que, deberán estar mucho más alertas respecto a lo que pueda suceder en los próximos días, tras la apelación del elenco de Avellaneda.

Por su parte, el periodista de Radio La Red, Matias Martinez acotó que, desde Independiente se abrirá un expediente contra la U de Chile, luego de los daños que ocasionaron los fanáticos de los 'Azules', en las tribunas del Estadio Libertadores de América. De esta manera, se apunta a que, el conjunto chileno se haga responsable de los gastos ocasionados.