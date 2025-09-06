0
Portugal vs Armenia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA

Periodista chileno reveló inesperado apoyo para Alianza Lima ante U de Chile: "El equipo más..."

U de Chile será rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Sudamericana y un periodista chileno reveló que los 'íntimos' contarán con un importante apoyo para este duelo.

Angel Curo
Periodista chileno reveló inesperado apoyo para Alianza Lima ante U de Chile
Periodista chileno reveló inesperado apoyo para Alianza Lima ante U de Chile | Carlos Félix / URPI-LR | Composición: Líbero
Alianza Lima se enfrentará a la U de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego de que la Conmebol determinara expulsar a Independiente y otorgarle la clasificación al cuadro sureño. Tras esta decisión, un periodista chileno sorprendió al revelar que los blanquiazules contarán con un apoyo inesperado en esta instancia.

Durante la última emisión del programa 'Mano a Mano', el periodista Maks Cárdenas explicó cómo se vivió en Chile el fallo de la Conmebol y el nuevo cruce entre Alianza Lima y la U de Chile después de 15 años.

En ese contexto, el periodista deportivo sorprendió al indicar que el partido será especial porque, de manera sorpresiva, los íntimos tendrán el respaldo de Colo Colo y su hinchada. Esto ya que la U de Chile es el rival histórico del 'Cacique'.

"Va a haber mucho apoyo de Colo Colo para Alianza Lima. El equipo más popular del país va a apoyarlos al 100 %, va a ser medio raro por que los chilenos siempre queremos que avance un equipo chileno. La mitad del país va a estar a favor de Alianza en su llave de Copa Sudamericana ante la 'U' de Chile. Es un caso especial", expresó el citado comunicador.

Video: Denganche

Revelan por qué Conmebol descalificó a Independiente

De igual manera, Maks Cardenas aseguró que la U de Chile estaba sumamente confiado en la descalificación de Independiente y poder pasar a la siguiente ronda del torneo. Asimismo, reveló el motivo que conllevó a la Conmebol a definir la expulsión del cuadro argentino.

"No se tuvo en duda que la 'U' pasaba. Es verdad que algunos hinchas causaron desmanes. Pero, a nivel de organización es toda responsabilidad de Independiente. La Conmebol les pidió que no vendan ninguna entrada abajo e Independiente dijo que ya vendieron la entradas, dijeron que van a poder seguridad y nunca pasó", mencionó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

