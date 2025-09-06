0
EN DIRECTO
Portugal vs Armenia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA

Franco Navarro dio rotundo mensaje contra Conmebol por fallo a favor de la U de Chile: "Muy..."

¡Sin filtro! Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, lanzó un potente comentario tras el fallo que emitió la Conmebol sobre el U de Chile vs Independiente.

Angel Curo
Franco Navarro dio rotundo mensaje contra Conmebol por fallo a favor de la U de Chile
Franco Navarro dio rotundo mensaje contra Conmebol por fallo a favor de la U de Chile | Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima ya conoce quién será su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La Conmebol decidió fallar a favor de la U de Chile y dejar en el camino a Independiente de Avellaneda. Tras esta medida, Franco Navarro tomó la palabra y dejó un categórico comentario. ¿Qué dijo?

Alianza Lima cerca de firmar contrato con 3 destacados extranjeros

PUEDES VER: Navarro confirmó los 3 extranjeros que están cerca de firmar por Alianza Lima: "Todos son..."

El director deportivo del cuadro 'íntimo', Franco Navarro, en diálogo con el programa 'L1 Radio', fue consultado por la posición del club ante una posible apelación de Independiente para evitar que se desarrolle su partido ante U de Chile por los cuartos de final.

Ante ello, el directivo dejó en claro que es una decisión con la que todos están en desacuerdo, ya que se genera un preocupante precedente. Asimismo, aseguró que Independiente está en su derecho de apelar ya que las bases del torneo lo permiten.

"He visto las noticias. Nadie está de acuerdo con el fallo de Conmebol. Independiente puede apelar, porque así lo permiten las bases. Creo que, por el lado de Conmebol, se genera un precedente muy preocupante. Porque, si juegas y ganas de local y generas un problema de visita, se suspende el partido", expresó.

Video: L1 MAX

De igual manera, Franco Navarro mostró su repudio ante los hechos violentos que se vivieron en el Independiente vs U de Chile, e indicó que este tema lo tendrán que resolver las partes involucradas.

"Todos estamos en contra de la violencia, pero me parece que hay responsables directos en el tema de la seguridad. No sé cómo va a terminar; se ha dicho que (Independiente) va a apelar para que no se juegue el partido. Es un tema que lo tienen que resolver la U de Chile, Conmebol e Independiente”, aseveró.

Franco Navarro mostró su rechazo al fallo de la Conmebol

Finalmente, el directivo blanquiazul se pronunció en contra de la decisión de la Conmebol de otorgarle la clasificación a la U de Chile, al considerar que era la ocasión ideal para dar un mensaje firme contra la violencia en el fútbol.

"Tendríamos que haber generado un precedente importante para evitar, justamente, que nos supere el vandalismo y la delincuencia. Entonces, la decisión tenía que haber sido diferente", finalizó.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile?

Según la programación de la Conmebol, el partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se desarrollará el jueves 18 de septiembre en el Estadio de Matute a las 7:30 p.m. (hora peruana).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Alianza Lima oficializó a nueva incorporación hasta 2026: "Nos llena de entusiasmo anunciar a..."

  2. Alianza Lima vs. U de Chile: fecha y horario confirmado por la Copa Sudamericana 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano