Franco Navarro dio rotundo mensaje contra Conmebol por fallo a favor de la U de Chile: "Muy..."

Alianza Lima ya conoce quién será su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La Conmebol decidió fallar a favor de la U de Chile y dejar en el camino a Independiente de Avellaneda. Tras esta medida, Franco Navarro tomó la palabra y dejó un categórico comentario. ¿Qué dijo?

El director deportivo del cuadro 'íntimo', Franco Navarro, en diálogo con el programa 'L1 Radio', fue consultado por la posición del club ante una posible apelación de Independiente para evitar que se desarrolle su partido ante U de Chile por los cuartos de final.

Ante ello, el directivo dejó en claro que es una decisión con la que todos están en desacuerdo, ya que se genera un preocupante precedente. Asimismo, aseguró que Independiente está en su derecho de apelar ya que las bases del torneo lo permiten.

"He visto las noticias. Nadie está de acuerdo con el fallo de Conmebol. Independiente puede apelar, porque así lo permiten las bases. Creo que, por el lado de Conmebol, se genera un precedente muy preocupante. Porque, si juegas y ganas de local y generas un problema de visita, se suspende el partido", expresó.

De igual manera, Franco Navarro mostró su repudio ante los hechos violentos que se vivieron en el Independiente vs U de Chile, e indicó que este tema lo tendrán que resolver las partes involucradas.

"Todos estamos en contra de la violencia, pero me parece que hay responsables directos en el tema de la seguridad. No sé cómo va a terminar; se ha dicho que (Independiente) va a apelar para que no se juegue el partido. Es un tema que lo tienen que resolver la U de Chile, Conmebol e Independiente”, aseveró.

Franco Navarro mostró su rechazo al fallo de la Conmebol

Finalmente, el directivo blanquiazul se pronunció en contra de la decisión de la Conmebol de otorgarle la clasificación a la U de Chile, al considerar que era la ocasión ideal para dar un mensaje firme contra la violencia en el fútbol.

"Tendríamos que haber generado un precedente importante para evitar, justamente, que nos supere el vandalismo y la delincuencia. Entonces, la decisión tenía que haber sido diferente", finalizó.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile?

Según la programación de la Conmebol, el partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se desarrollará el jueves 18 de septiembre en el Estadio de Matute a las 7:30 p.m. (hora peruana).