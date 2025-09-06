Navarro confirmó los 3 extranjeros que están cerca de firmar por Alianza Lima: "Todos son..."

Alianza Lima se enfrentará a la U de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Como se recuerda, la Conmebol emitió su fallo tras los hechos trágicos que se suscitaron entre la afición de los 'Azules' y el 'Orgullo Nacional' en el Estadio Libertadores de América. Paralelamente, la directiva del cuadro blanquiazul se enfoca en asegurar a sus extranjeros más importantes.

Franco Navarro confirmó los 3 extranjeros que firmarán contrato con Alianza Lima

Nos referimos a Néstor Gorosito, Fernando Gaibor y Eryc Castillo. En la reciente edición del programa 'L1 Radio', el director deportivo de la escuadra victoriana, Franco Navarro, confirmó que la institución viene dialogando con estos tres integrantes del actual plantel para extender su vínculo, además, la negociación va por buenos términos y pronto podría cerrarse.

Alianza Lima cerca de renovar a Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Néstor Gorosito/Composición: Líbero

"Todo está muy bien encaminado para las renovaciones (de Pipo, Gaibor y Castillo). Todos son procesos lentos, pero hay predisposición de las dos partes para la continuidad. Van bien", sostuvo.

Cabe mencionar que, los 3 extranjeros, son piezas claves en la plantilla de Alianza Lima. El estratega, Néstor Gorosito como artífice principal de esta gran campaña de los íntimos a nivel internacional. Asimismo, los futbolistas ecuatorianos, quienes además son titulares indiscutibles en el esquema del conjunto victoriano esta temporada.

¿Qué dijo Eryc Castillo sobre su renovación con Alianza Lima?

Previo a lo que fue el clásico ante Universitario, el veloz extremo Eryc Castillo se pronunció sobre su futuro y la chance de renovar contrato con el 'equipo del pueblo'. "Se está hablando sobre a renovación. Eso ya no depende de mí, sino de la gente que está a cargo de eso. Obviamente me gustaría quedarme. Me han dado la posibilidad de hacerlo y el cariño que un jugador necesita", sostuvo la 'Culebra' para América Deportes.

Números de Eryc Castillo y Fernando Gaibor en Alianza Lima

El atacante Eryc Castillo registra un total de 33 encuentros con la camiseta del elenco blanquiazul este 2025, además de 8 anotaciones y 5 asistencias de gol. Mientras que, el centrocampista Fernando Gaibor, lleva en su cuenta personal 38 partidos oficiales, 1 diana, y 5 asistencias.