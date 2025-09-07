Periodista chileno dio firme calificativo a Alianza previo al duelo ante U. de Chile: "Una gran..."

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero desde el país chileno ya vienen hablando sobre lo que sería este encuentro. Es por eso que, un periodista del país sureño tuvo un fuerte calificativo sobre el cuadro aliancista en la previa del importante duelo que tiene una historia detrás.

Prensa chilena sobre Alianza Lima: "No está enfrentando a una gran potencia"

Cristian Basaure, periodista chileno de TNT Sports Chile, emitió un comentario contundente sobre el enfrentamiento entre Alianza y la U. de Chile en los cuartos de final de la Sudamericana. El comunicador utilizó su programa titulado 'Todos somos técnicos' para expresar un mensaje acerca del equipo aliancista, calificándolo como un club que no es una potencia destacada en el fútbol internacional.

"A la 'U' le tengo mucha fe. Es decir, respeto enormemente a cualquier equipo, pero no se está enfrentando a una gran potencia. Por lo tanto, está en igualdad de condiciones; puede seguir avanzando en la Copa Internacional", expresó de manera contundente el periodista Basaure.

Este comentario se da en la previa del partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Además de todo lo que rodea este enfrentamiento, que tiene una rivalidad que comenzó en 2010 cuando el club íntimo no logró clasificar a la siguiente ronda debido a errores arbitrales que beneficiaron al club chileno.

Alianza Lima vs U. de Chile: Escándalo arbitral

La historia se desarrolla en la Copa Libertadores 2010, donde Alianza Lima fue eliminado por Universidad de Chile en medio de un escándalo arbitral. Tras empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, el partido se extendió al tiempo suplementario y allí surgió la controversia. A los 104 minutos, el árbitro José Buitrago validó un gol en posición adelantada a favor de los chilenos, a pesar de que la pelota ingresó al arco defendido por George Forsyth.

Esa falla fue determinante para el empate 2-2 final y el resultado global de 3-2 que eliminó a los íntimos. Hasta el día de hoy, los hinchas recuerdan ese error como una de las mayores injusticias sufridas por Alianza en competiciones internacionales y en el próximo duelo por Copa Sudamericana buscarán la revancha deportiva.