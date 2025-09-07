Leao Butrón dio polémico comentario sobre Universitario tras sanción a Alianza Lima: "Llorar..."

Alianza Lima sufrió un duro golpe en su pelea por el título del Torneo Clausura 2025, luego de que la Comisión Disciplinaria de la FPF dispusiera duras sanciones contra diversos miembros de la delegación blanquiazul luego de clásico ante Universitario en el Monumental. Tras ello, Leao Butrón no dudó en salir al frente y criticar a los cremas por el reclamo.

El exguardameta ‘íntimo’ formó parte de la delegación de exjugadores de Alianza Lima que enfrentaron a Colo Colo en un partido conmemorativo. Tras su regreso al Perú, Leao Butrón fue abordado por las cámaras de 'Entre Bolas', donde fue consultado por la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria.

En respuesta, Butrón no dudó en mostrar su rechazo a las sanciones contra Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Néstor Gorosito y otros involucrados. Además, criticó duramente a Universitario por haber grabado a la delegación de Alianza durante su estadía en el Monumental. Asimismo, lanzó una fuerte acusación asegurando que "los errores siempre van del mismo lado".

Video: Entre Bolas

"No sé cuál es el código de firmar a tus rivales para ver que cosa hacen y después llorar pidiendo suspensiones. Si van a suspender porque un jugador hace un gesto, ¿por qué no suspenden al estadio que te insultan y escupen? No va a pasar porque las equivocaciones son repetitivas hace varios años y siempre van al mismo lado. Se confirma con la devolución de favores", expresó el retirado arquero.

Leao Butrón criticó a la Comisión Disciplinaria por sanción contra Alianza Lima

Asimismo, el referente blanquiazul expresó su voz de rechazo contra la Comisión Disciplinaria de la FPF por las drásticas sanciones que impuso tras el clásico del fútbol peruano. El exportero dejó entrever que les falta capacitación y les pidió que no tomen postura a favor de ningún club.

"Me deja mucho que pensar, quién está en la comisión de justicia. ¿Tienen experiencia? Porque si tu vas a leer y aplicarlo, mejor pon una computadora, que no piensa y analiza. Es una burla al fútbol en total. Que tengan un poquito de vergüenza y no favorecer a nadie", aseveró.

Alianza Lima presentó la apelación contra las sanciones

Tras conocerse las sanciones, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, confirmó que presentarían una apelación para revertir estas sanciones. Días después, el periodista Gerson Cuba informó que la directiva blanquiazul ya envió el oficio a la Comisión Disciplinaria de la FPF y están a la espera de la respuesta.