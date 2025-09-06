Universitario rescató un sufrido triunfo 2-1 y sigue en lo más alto del campeonato peruano

¡Alegría en Ate! Universitario de Deportes consiguió una nueva victoria en la temporada y en esta ocasión venció 2-1 en un sufrido partido que le permite seguir en los primeros puestos de la tabla del campeonato. Los cremas siguen pisando firme en la presente campaña y por ello su numerosa hinchada sigue alentando cada fin de semana.

Por la fecha 2 de la Segunda Etapa del Torneo Élite Federación Oro 2025, la categoría 2010 de la 'U' consiguió un merecido triunfo sobre su similar de Academia Chumpitaz este mismo sábado 6 de septiembre. Las dos anotaciones para los cremas fueron producto de Kylian Furuya y Dayron Vargas.

Con este resultado, Universitario de Deportes sigue en lo más alto de esta fase debido a que la semana pasada, en la primera jornada, también se llevó el triunfo por la mínima diferencia. Los merengues derrotaron 2-1 a Sporting Cristal en el clásico moderno y demostraron lo bien encaminada que está su cantera.

Universitario venció en el Torneo Élite Federación Oro 2025.

Recordemos que los seis primeros puestos clasificarán a la Liguilla Oro y competirán por salir campeón del fútbol peruano, mientras que los seis últimos lugares de la tabla de posiciones pelearan por el descenso hacia el Torneo Plata 2026. Por ello, cada uno de los partidos es sumamente importante en las aspiraciones de clubes como la 'U', Alianza Lima o Cristal.

¿Qué es el Torneo Élite Federación Oro 2025?

Esta competición sirve como vitrina para el fútbol formativo del Perú, con los principales clubes de nuestro balompié mostrando a sus máximos talentos en las divisiones menores. En este campeonato participan desde la categoría 2012 (Sub-13) hasta la 2008 (Sub-17), por lo que pueden salir las próximas estrellas de la selección peruana.