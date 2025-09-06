Nilson Loyola, ex Cristal, da el batacazo en la Liga 1 tras dejar Binacional: "Hará historia"

Binacional perdió la categoría en pleno Torneo Clausura 2025, sin embargo, a través de una resolución, la FPF confirmó que sus exfutbolistas puedan fichar por otros clubes durante esta temporada. En tal sentido, Nilson Loyola, ex Sporting Cristal firmó por un equipo campeón peruano.

Club de la Liga 1 anuncia por todo lo alto la llegada de Nilson Loyola

Con el objetivo de seguir teniendo continuidad, el lateral izquierdo acaba de ser anunciado en Juan Pablo II, campeón departamental de la Copa Perú 2023. De esta forma, el jugador de 30 años buscará ganarse el puesto como titular y dejar huella en el elenco dirigido por Santiago Acasiete.

"¡Bienvenido, Nilson Loyola! Fuerza, entrega y talento para nuestra banda izquierda. Nilson Loyola ya es jugador de Juan Pablo II. ¡Bienvenido al club que hará historia!", señaló el cuadro de Chongoyape, a través de su cuenta oficial de Facebook.

Juan Pablo II anuncia la llegada de Nilson Loyola/Foto: Facebook

Nilson Loyola y sus números con Binacional

Es importante recordar que, Loyola solo pudo disputar 3 compromisos oficiales esta temporada con el 'Poderoso del Sur' ya que, su llegada al cuadro de Juliaca se dio con miras al Torneo Clausura 2025. En la primera parte del año, no tenía continuidad al encontrarse sin equipo; y ahora su reto será volver a encontrar su mejor ritmo futbolístico.

Nilson Loyola: ¿en qué clubes ha jugado?

FBC Melgar

Sporting Cristal

Goiás (Brasil)

César Vallejo

Deportivo Binacional

Nilson Loyola: ¿cuál es su valor?

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el experimentado lateral Nilson Loyola permanece tasado en la actualidad en 300 mil euros en el mercado de pases. Su máximo valor (600 mil euros) lo alcanzó en el 2022 durante su etapa en Sporting Cristal.