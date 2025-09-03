¿Regresa a la Liga 1? Guillermo Farré, ex Sporting Cristal, será nuevo DT de mítico club para el Clausura

Uno de los cambios radicales que realizó Sporting Cristal en esta Liga 1 2025 fue la salida de Guillermo Farré como director técnico. En vista a los malos resultados en Copa Libertadores y Torneo Apertura, la directiva celeste anunció la no continuidad del estratega argentino y ahora es noticia internacional por su nuevo destino a mediados de la presente temporada.

Según pudo informar el periodista argentino, César Luis Merlo, todo está listo para que Guillermo Farré tome las rienda del equipo Aldosivi de Argentina, quien se viene ubicando en el último lugar del grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Ante esta complicada situación, la directiva del 'Tiburón' confían en el ex Cristal para salir del fondo de la clasificación.

Guillermo Farré es nuevo DT de Aldosivi

A falta de oficialización, Guillermo Farré será anunciado hoy, miércoles 3 de septiembre, como nuevo estratega de Aldosivi. El cuadro de los 'Gringos' ya confirmó la salida del DT Mariano Charlier, quien venía de caer en casa 0-2 ante Boca Juniors. Ahora, esperan mejorar de cara a los próximos compromisos para no verse afectados en la Tabla Anual.

"Guillermo Farré es el nuevo entrenador de Aldosivi. Ya hay acuerdo de palabra entre las partes y este miércoles asumirá al frente del plantel", informó el reconocido periodista César Luis Merlo.

Números de Guillermo Farré con Sporting Cristal

Guillermo Farré llegó a Sporting Cristal en junio del 2024 y su salida se dio en abril del 2025. En todo este camino, el estratega argentino dirigió a los celestes en la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores. Fueron un total de 26 partidos en el que ganó 13 compromisos, empató 5 y perdió en 8 ocasiones.

¿Qué clubes ha dirigido Guillermo Farré?

Guillermo Farré es un director técnico que ha dirigido a Belgrano de Córdoba y Sporting Cristal. Solo dos clubes ha tenido a su cargo y ahora tendrá la gran responsabilidad de levantar a Aldosivi del mal momento que vive en el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025.