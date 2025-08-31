- Hoy:
Sporting Cristal sumó 3 puntos importantes y se ilusiona con alzar el título del torneo
Sporting Cristal emocionó a sus hinchas al sumar 3 puntos esenciales en la tabla del torneo que los encamina a poder lograr el título nacional. Te contamos los detalles.
Sporting Cristal continúa siendo protagonista en la Liga 1, manteniéndose entre los primeros lugares del Torneo Clausura 2025. Los rimenses lograron un destacado desempeño bajo la dirección técnica de Paulo Autuori. Mientras tanto, sus divisiones menores tampoco no desentonan y recientemente consiguieron un triunfo clave en el Torneo Juvenil Sub-18.
El cuadro bajopontino venció por 1-0 a Sport Boys en la fecha 10 del Grupo B del Torneo Juvenil Sub-18. Con este resultado, los dirigidos por Iván Bulos mostraron un sólido desempeño en el campo y gracias a un gol de Matías Martínez se terminaron quedando con la victoria en La Florida.Sporting Cristal clasificó a los cuartos de final del Torneo Sub-18. Foto: Ovación
Con estos tres puntos, Sporting Cristal alcanzó los 21 en la tabla del torneo y aseguró el segundo lugar del Grupo B, clasificando a los cuartos de final. Este resultado ilusiona a sus hinchas con la posibilidad de levantar el trofeo. Los rimenses aún esperan conocer a su rival en la siguiente fase.
Cabe destacar que el Torneo Juvenil Sub-18 reemplaza al antiguo Torneo de Reservas. En caso Cristal logre el título, obtendrá el derecho de participar en la próxima edición de la Liga 3, además de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores Sub-20.
Tabla de posiciones del Grupo B
|Grupo B
|PJ
|Puntos
|1. Alianza Lima
|9
|25
|2. Sporting Cristal
|10
|21
|3. Sport Huancayo
|10
|12
|4. Sport Boys
|10
|9
|5. ADT de Tarma
|9
|8
|6. Alianza Universidad
|10
|6
¿Quiénes podrían ser los rivales de Sporting Cristal en cuartos de final?
De acuerdo con el formato de competencia, Sporting Cristal, tras culminar en el segundo lugar del Grupo B, deberá enfrentarse al segundo clasificado del Grupo A. En ese sentido, su rival se definirá entre Cienciano (2° con 13 puntos) y Cusco FC (3° con 11 unidades).
