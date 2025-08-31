- Hoy:
Diego Rebagliati reveló firme medida de Sporting Cristal con Cristian Benavente: "Autuori sí..."
Cristian Benavente aún no debuta con Sporting Cristal, por lo que el club decidió tomar firme medida con el volante de 31 años.
Uno de los jugadores que genera alta expectativa en Sporting Cristal es Cristian Benavente. El volante nacional fue una de las grandes sorpresas en el mercado de pases de los celestes, pero a la fecha no ha logrado debutar en el Torneo Clausura. Dado este panorama, el cuadro del Rímac ya habría tomado una decisión con el jugador de 31 años.
Durante el programa "Los Reba", el comentarista deportivo Diego Rebagliati contó un detalle clave con respecto al 'Chaval'. Sabe que este parón de fecha FIFA será fundamental para el futbolista, ya que es el tiempo idóneo para que Paulo Autuori lo observe y evalúe sus capacidades para el plantel celeste.
En palabras del exfutbolista, replicó las declaraciones de Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, en el que se confirma que el estratega brasileño sí lo tendrá en cuenta para la Liga 1 2025. Eso sí, apunta a que estos días sean claves para que se ponga al nivel del primer equipo.
"Y también dijo que Paulo (Autuori) sí iba a tener en cuenta a Cristian Benavente, ¿Qué pasó? No sé…", manifestó Diego Rebagliati durante el programa en vivo.
(VIDEO: Los Reba)
Cristian Benavente llegó a Sporting Cristal y se ha perdido tres partidos del Torneo Clausura 2025 ante escuadras como Melgar, Binacional y UTC. Si bien el duelo ante los de Juliaca quedó cancelado oficialmente, el 'Chaval' no ha logrado sumar minutos en este certamen que se viene peleando jornada a jornada.
¿Hasta cuándo tiene contrato Cristian Benavente en Sporting Cristal?
Cristian Benavente tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Un año y medio de vínculo del 'Chaval' con el club celeste para que se consolide en el plantel y logre ser un elemento clave para la dirección técnica liderado por Paulo Autuori.
¿En cuánto está cotizado Cristian Benavente?
Según el portal "Transfermarkt", Cristian Benavente tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 31 años. Eso sí, esta cifra no se compara a lo obtenido en la temporada 2018 con Sporting Charleroi de Bélgica, en el que registró un número de 5.50 millones de euros.
Notas Recomendadas
