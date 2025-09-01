¿Miguel Araujo volverá a jugar por Cristal este 2025? Especialista revela duro diagnóstico

Sporting Cristal tiene como objetivo levantar el título del Torneo Clausura 2025 para así pelear por ser campeón de la Liga 1. Por ello, los celestes realizaron cuatro grandes fichajes. Uno de ellos fue Miguel Araujo, que rápidamente se lesionó de la muñeca y reconocido especialista sorprendió al dar un duro diagnóstico, para lamento de los hinchas.

El doctor Luis Cotillo fue consultado por la lesión del zaguero central que sufrió a inicios de agosto frente a Alianza Lima en Matute, y fue contundente al decir que no se recuperará en cuatro semanas como lo informó el club, sino que el tiempo que estará fuera de las canchas será entre dos a tres meses.

"Se habló de una fractura de radio distal de la muñeca. Tuvo una caída, se rompió el hueso y tuvo que ser operado. Tengo entendido que se operó tres días después y el club sacó un comunicado diciendo que en cuatro semanas se iba a recuperar. La vez pasada dije ese médico tendría un premio Nobel si lo lograba porque ese tipo de lesiones se recuperan de dos a tres meses", sostuvo en la reciente emisión del programa 'En Caliente'.

Video: En Caliente

Sporting Cristal debería informar sobre la recuperación de Miguel Araujo

En esa misma línea, el especialista médico señaló que la institución de La Florida debería informar a sus aficionados sobre como va el proceso de recuperación de Araujo tras un mes sin poder jugar. "Vamos a cumplir un mes recién y no lo vemos. Sería bueno que el club informe como va porque todos los hinchas deben de estar al tanto de las lesiones y la recuperación de sus jugadores", agregó.

¿Cómo se lesionó Miguel Araujo?

En los últimos minutos del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, el cuadro victoriano tuvo una ocasión de oro para marcar el tanto del triunfo con un disparo de Matías Succar, pero Miguel Araujo se barrió en el aire para impedir con éxito que el remate vaya a la portería. Sin embargo, tuvo una mala caída y se lesionó su muñeca, por lo que tras el pitido final tuvo que ser atendido por el cuerpo médico del club en la cancha.

Miguel Araujo se lesionó la muñeca en esta jugada ante Alianza Lima en Matute. Foto: Difusión

¿Miguel Araujo volverá a jugar este 2025 con Sporting Cristal?

Si nos basamos en el diagnóstico del Dr. Cotillo, el futbolista de 30 años está 100% recuperado de su fractura de la muñeca a fines de octubre en el peor de los casos, por lo que recién podría regresar a las canchas para las últimas jornadas del Torneo Clausura 2025.

Es preciso señalar que las declaraciones del doctor Luis Cotillo las dijo en el programa En Caliente por el canal de Youtube Con Señal TV. El panel está conformado por Silvio Valencia, Aldo Olcese, Elejalder Godos, Raúl Romero y Ricardo Mora.