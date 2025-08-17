Luis Abram ilusiona a hinchas de Sporting Cristal con la 'vuelta' de una figura: "Gran jugador"

0
Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Clausura
Solange Banchon
Luis Abram emociona con el próximo regreso de un futbolista en Cristal para luchar por el título
Luis Abram emociona con el próximo regreso de un futbolista en Cristal para luchar por el título | Composición: Líbero
Sporting Cristal es líder momentáneo del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Binacional en Juliaca. Los rimenses emocionan a sus fanáticos en medio del auspicioso presente que vive el plantel en la Liga 1. A propósito de ello, el defensa Luis Abram habló sobre el regreso de un destacado futbolista para luchar por el título nacional. ¿Quién será?

El habilidoso lateral con el que contaría Sporting Cristal para pelear el Torneo Clausura 2025

Luis Abram ilusiona a hinchas con la 'vuelta' de un jugador a Cristal

En su arribo a nuestra capital tras el triunfo frente al 'Poderoso del Sur', el zaguero peruano se pronunció sobre la ilusión que le genera la próxima vuelta de Miguel Araujo, quien de momento se encuentra en recuperación tras sufrido una dura lesión en la muñeca izquierda, post clásico moderno ante Alianza Lima.

Miguel Araujo se recupera de una operación a la muñeca izquierda/Foto: Sporting Cristal

El ex Cruz Azul de México no dudó en evidenciar toda su expectativa de jugar al lado de Araujo en la zaga rimense esta temporada. Recordemos que, ambos jugadores también son compañeros en la selección peruana.

"Miguel (Araujo) es un gran jugador, lo ha venido demostrando. Lamentablemente sufrió una lesión pero esperemos verlo de vuelta", manifestó Abram en una entrevista para Entre Bolas.

De otro lado, el futbolista de 29 años dejó en claro su satisfacción de haber iniciado las acciones en Juliaca luego de varios años. "Me sentí bien a pesar de que era altura. Estuve bien en los 90 minutos así que contento por eso y también con el resultado. Había un poco de nerviosismo porque hace tiempo que no jugaba en la altura pero felizmente me fue bien", agregó.

Por último, Luis Abram aprovechó para elogiar el rendimiento del plantel de Paulo Autuori y afirmó que apuntan a seguir por ese camino. "Tenemos un gran equipo, los resultados también hablan por si solos así que buscamos seguir así. Tratamos de mantener una solidez en los partidos que vienen es lo que nos dice el profe", sentenció.

