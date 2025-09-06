Universitario perdió 2-0 y preocupa a sus hinchas tras caer en la tabla de posiciones

¡Duro golpe! Universitario de Deportes no pudo seguir dándole alegrías a su numerosa hinchada y perdió 2-0 en un trascendental partido jugado fuera de Lima. Los merengues tenían la misión de conseguir los tres puntos para ser líderes del torneo, pero con este tropezón se vieron obligados a retroceder en la tabla de posiciones.

Sin embargo, para tranquilidad de su afición, no se trata del cuadro que dirige Jorge Fossati y que viene compitiendo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, sino de la Sub-13 que se encuentra disputando la Liga Evolución Conmebol 2025. La 'U' sucumbió en la fecha 1 ante Newell's Old Boys de Argentina e iniciaron con pie izquierdo este importante certamen que sirve como vitrina internacional.

Con este resultado, Universitario marcha en la última casilla del Grupo B y tiene un panorama complicado que deberá revertir para seguir con vida en la competición continental. Los merengues comparten zona con AUFI (Uruguay), Cerro Porteño, Atlético Camino de Venezuela y Newell's Old Boys. El líder es el 'Ciclón' de Barrio Obrero con 4 unidades.

Universitario marcha en el último puesto del Grupo B.

Vale precisar que la Liga Evolución Conmebol 2025 se viene realizando en Paraguay y todos los partidos hasta el tercer y cuarto puesto se llevarán a cabo en el Centro de Competiciones Formativas (Parque Guasú Metropolitano), mientras que la gran final se jugará en la cancha de la Conmebol, en la ciudad de Luque. Esta competición inició el pasado 5 de septiembre y dura hasta el 14 del mismo mes.

Finalmente, en este torneo también participan las secciones femeninas de Universitario Sub-14 y de Alianza Lima Sub-16, aunque ninguno ha jugado en esta primera fecha debido a que les tocó descansar. Ambos 'compadres' deben aprovechar la oportunidad para foguear a sus futuras promesas y venderlas a un buen club del exterior.