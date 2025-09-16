- Hoy:
¿El espía? Uribe detalló puntos débiles de Alianza Lima en medio chileno: "No están..."
El directivo de Sporting Cristal habló con un portal chileno respecto al juego de Alianza Lima, esto previo al partido frente a Universidad de Chile.
Alianza Lima mantiene la ilusión de seguir compitiendo en la Copa Sudamericana y este jueves se enfrentará a Universidad de Chile, un rival que viene entonado tras ser campeón de la Supercopa y con goleada por 3-0 a Colo Colo, su clásico rival. ¿Los íntimos saldrán airosos de esta llave?
A propósito del encuentro, Julio César Uribe fue contactado por el portal RedGol de Chile y concedió una entrevista donde dio detalles sobre el juego de los blanquiazules y resaltó destacó algunas debilidades del elenco victoriano, como que no asumen la Liga 1 con la misma importancia que la competición internacional o el bajo rendimeitno de los suplentes.
"Alianza juega distinto en el torneo internacional a lo que hace en la Liga 1. Es decir, cuando juegan los titulares la respuesta colectiva es otra y a veces los jugadores que son alternativa no están a la altura de los estelares. Eso no es lo ideal, sería mejor que el que no es titular aproveche la opción cuando le toque jugar", dijo el actual director de general de fútbol en Sporting Cristal.
El 'Diamante' cree que Alianza Lima tiene credenciales suficientes para salir airoso de la llave ante el 'Romántico viajero', más allá del buen nivel que también muestra su rival de turno.
"Alianza tiene grandes jugadores, pero a veces no practica el fútbol que debería pese a la calidad de jugadores que tienen. Tiene argumentos para avanzar, pero Universidad de Chile también los tiene”, agregó.
Uribe concedió entrevista para RedGol de Chile.
Finalmente, Uribe aseguró que prefiere que clasifique Alianza Lima y pidió que este duelo sea tomado como un partido de fútbol y no como una especie de guerra, por la rivalidad histórica que existe entre ambos países.
"Como peruano, le deseo lo mejor a Alianza y a los chilenos les digo que compitan sin esa cicatriz que hay en la historia y que esta oportunidad sea para llevar alegría a la gente y no vivir conceptos o criterios de guerra, de enfrentamiento. La gente tiene que entender que hay que utilizar el pasado para rescatar lo bueno y desechar lo malo”
