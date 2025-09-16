0

Carlos Zambrano y su duro mensaje a equipos de Liga 1 tras mal momento de Alianza: "Salen a..."

El zaguero de Alianza Lima, Carlos Zambrano se pronunció sobre el rendimiento del equipo blanquiazul en la Liga 1 y a nivel internacional.

Alianza Lima inició el 2025 enfocado en ganar todos los objetivos, haciendo historia a nivel internacional donde aún pelea la Copa Sudamericana, mientras en la Liga 1 no la pasa de la mejor manera. En ese contexto, Carlos Zambrano se pronunció y dejó un contundente mensaje. 

Tras la caída ante Deportivo Garcilaso en Matute, el central de la selección peruana explicó por qué Alianza Lima muestra un rendimiento diferente en la Liga 1 y otra en la Copa Sudamericana. Según explicó al programa ‘Fútbol en América’, el torneo de la Conmebol es diferente en el que los equipos muestran una propuesta distinta en la cancha.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el rendimiento de Alianza Lima?

“Es otro tipo de torneo. En Sudamericana o Libertadores todos los equipos salen a proponer y a jugar, no salen a meterse atrás. Cuando vienen a Matute los clubes vienen a hacer su trabajo y a veces les sale bien. En la Sudamericana son partidos de ida y vuelta, donde ambos equipos proponen y no se meten atrás, entonces hay espacio para ambos equipos”, dijo al mencionado medio al ser consultado sobre la diferencia que hay, pues en la Liga 1 parece costarles más. 

Erickson Acuña
Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

