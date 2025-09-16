Carlos Zambrano respondió sin censura sobre el nuevo DT de Perú: "No hay que mentirnos..."

¡Sorpresa total! A Carlos Zambrano le preguntaron por el nuevo director técnico de la selección peruana para las próximas Eliminatorias Conmebol, en la que nuestro combinado nacional buscará clasificar a la Copa del Mundo 2030. Sin embargo, el defensor de Alianza Lima sorprendió dando una respuesta sin filtros y siendo muy realista con lo que puede suceder.

En el programa Mano a Mano vía DENGANCHE en YouTube, el 'Káiser' fue entrevistado brevemente y le consultaron respecto al futuro de la Bicolor, ya que quedó eliminada del Mundial 2026 al ubicar el penúltimo lugar del proceso clasificatorio. Ante ello, el central aseguró que así llegue Pep Guardiola a la Blanquirroja nada asegura que el plantel vuelva a su mejor versión.

"¿Qué perfil de entrenador me gusta para la selección? Yo les hago la pregunta a ustedes: ¿ustedes piensan que si viene un técnico de renombre, con todos los títulos que quieran, va a haber un cambio? ¿Qué nos asegure llevarnos al Mundial? No hay que mentirnos, es un proceso. No nos engañemos. Cuando haya recambio, la prensa va a ser la que más critique a los nuevos jugadores. Si nos comemos una goleada, los chicos no van a aguantar", precisó Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano habló sobre su sanción en la Liga 1

El defensor de Alianza Lima habló también de su suspensión en la Liga 1, ya que le dieron dos fechas y cuatro a Renzo Garcés por supuestos insultos al árbitro en el último clásico jugado ante Universitario en el Estadio Monumental. Para Carlos Zambrano el castigo es exagerado debido a que se dieron situaciones normales en el fútbol.

"Mi mensaje va direccionado a nivel dirigencial. Se quejan de todo. Esto ya no parece fútbol. En el Monumental te mentan la madre, te escupen, y es parte de. No pienso ir y que me aplaudan. Por eso no me voy a quejar. Es un hostigamiento en estadio que pasa toda la vida y en todos los países. Uno, de la calentura, hace gestos y se quejan. Es una tontería. Lo mismo pasó con el árbitro. Me empujó, me pareció una falta de respeto. Yo le bajé el brazo porque no tenía para qué tocarme, ni yo a él. Son cosas que pasan en el campo y deben quedar ahí", indicó el ex Boca Juniors.

Finalmente, dio a conocer que estuvo al lado de Renzo Garcés durante todo el clásico con Universitario y en ningún momento le dijo alguna lisura al árbitro, por lo que le parece injusta la sanción contra el otro central de Alianza Lima, perjudicando al club así en su lucha por salir campeón del Torneo Clausura 2025.