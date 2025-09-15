Jugó en el Manchester City y podría dar la sorpresa siendo convocado a la selección peruana

Tras el desastroso cierre de Eliminatorias 2026, la selección peruana comenzará un nuevo proceso con los amistosos pactados para la fecha FIFA de octubre y noviembre. La idea en la FPF es que para estos partidos haya un recambio generacional con muchos jugadores jóvenes y, para sorpresa de los hinchas, podrían dar la sorpresa llamando a un jugador que perteneció a Manchester City.

Si hay un futbolista con ascendencia peruana que ha sido vinculado al combinado nacional en los últimos años, ese es Alexander Robertson. El mediocampista del Cardiff City de la Tercera División inglesa que rechazó vestir la Bicolor para ponerse la camiseta de Australia aún puede ser convocado por nuestro país y, de acuerdo al periodista Paul Pérez, desde la federación se han puesto en contacto con él para hacerle llegar una invitación, pero no para octubre debido a que está recuperándose de una fuerte lesión.

"Robertson está saliendo de una lesión jodida, por eso no ha estado jugando en Cardiff. Es verdad que Manuel Barreto y Carlos Silvestri se han puesto en contacto con la mayoría de futbolistas con ascendencia peruana. Lo de él me han dicho que no, por lo menos para octubre", sostuvo en la más reciente emisión del podcast Cancherazos.

Video: Cancherazos Podcast

Alexander Robertson podría ser invitado y convocado por Perú para noviembre

Eso sí, el citado comunicador reveló que el volante de 22 años podría recibir una invitación de la FPF para los amistosos de la Blanquirroja que disputará en noviembre ante Rusia y Chile en Europa, por lo que podría llegar a estar convocado para estos encuentros.

"Pero tiene sentido con que se le haga una invitación para noviembre. ¿Por qué? Primero, porque ya habría salido de su lesión, tendría más minutos sumados en Cardiff, que por ahora no ha debutado en la temporada, y porque los partidos amistosos de Perú son en Europa. Entonces, para futbolistas como él, que viven ahí, el traslado es mucho menor. Creería, según lo que me dicen, que Robertson puede llegar a estar en noviembre", agregó.

Alexander Robertson ha jugado en las menores de Manchester City

La carrera de Robertson ha sido formada en Manchester City, club al cual arribó en diciembre de 2017 para culminar su etapa en menores allá, llegando a jugar partidos con la sub 18 y la sub 21 de los 'Citizens'. Además, Pep Guardiola lo llegó a convocar como suplente para cuatro encuentros del primer equipo entre 2022 y 2023.

Alexander Robertson estuvo en Manchester City desde 2017 hasta 2024. Foto: Instagram

Perú todavía puede convocar a Alexander Robertson

Es preciso señalar que pese a haber decidido jugar por Australia, Alexander Robertson aún es un jugador convocable para la selección peruana debido a que este no ha disputado dos partidos oficiales con los 'Socceroos' y no ha sido llamado desde junio del 2023. Sin embargo, la decisión final de cambiar de opinión y ponerse la Bicolor solo depende del propio mediocampista.